جنود القوات الخاصة في ساحل العاج يستأنفون اطلاق النار في ادياكي

أبيدجان - أ ف ب – استأنف العسكريون في القوات الخاصة المتمركزة في ادياكي (90 كلم شرق ابيدجان) اطلاق النار في الهواء الاربعاء، “للمطالبة بمكافآت مالية” كما كانوا اعلنوا الثلاثاء، حسبما علم من سكان في المدينة.

وقال سكان في اتصالات هاتفية، ان “اطلاق النار استؤنف. اليوم طلبوا من النساء في السوق العودة الى بيوتهن. نشعر الخوف والناس يلزمون منازلهم”.

وكان عسكريون في القوات الخاصة نزلوا الى الشوارع واطلقوا عيارات نارية في الهواء في ادياكي، بدون ان تعرف دوافعهم.

وفي ادياكي قاعدة بحرية لتدريب قوات خاصة ومراقبة سواحل المنطقة التي لها حدود بحرية مع غانا.

وكانت ساحل العاج شهدت مطلع كانون الثاني/يناير حركة عصيان لمتمردين سابقين الحقوا بالجيش، للمطالبة بمكافآت. وقد لبت السلطات طلبهم ما اثار غضب العسكريين والدرك الذين لم يشملهم قرار دفع المكافآت، فتمردوا بدورهم.

واسفرت مواجهات حينذاك عن سقوط اربعة قتلى في مدينة ياموسوكرو بوسط البلاد.

واطلقت ساحل العاج في 2016 قانوناً طموحاً لإعادة تنظيم الجيش يستمر حتى 2020، يقضي بتحديث وشراء تجهيزات تبلغ قيمتها 1,2 مليار يورو.