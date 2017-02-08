إدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني بالاختلاس

موسكو - د ب أ – صدر الأربعاء حكم بإدانة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بالاختلاس، في حكم قد يمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.

وأدان الحكم نافالني باختلاس أموال من شركة “كيروفليس″ للأخشاب المملوكة للدولة. وكان نافالني أعلن قبل شهرين نيته الترشح ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

ونفى نافالني تورطه في الاتهامات الموجهة إليه وقال إن لها “دوافع سياسية”. وتتهمه السلطات بالتورط في هذا الاختلاس عندما كان يعمل مستشاراً لحاكم منطقة كيروف بوسط روسيا.

وكان نافالني أدين في السابق في ذات القضية عام .2013 وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءات المحاكمة واعتبرتها غير عادلة، وأمرت المحكمة العليا في روسيا بإعادة المحاكمة.