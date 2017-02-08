مقتل زعيم من طالبان واثنين من عناصرها في عملية أمنية في كابول

كابول- د ب أ – قتل زعيم محلي من حركة طالبان، إلى جانب اثنين من مقاتلي الحركة، خلال عملية جرت بإقليم كابول، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الاربعاء.

وقالت وزارة الدفاع إن الزعيم المحلي لحركة طالبان، رحيم جول قتل هو واثنان من مقاتلي الحركة بمنطقة “سوروبي”.

وقتل المسلحون، خلال عملية عسكرية مشتركة، جرت في الساعة الـ24 الماضية، طبقاً لوزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أن ثمانية مسلحين على الاقل قتلوا، خلال عملية منفصلة بمنطقة “جارامسير” بإقليم هلمند.

وتابعت الوزارة أنه تم تدمير آلية ثقيلة ومركبة كان يستخدمها المسلحون أيضاً خلال العملية، مضيفة أن العملية جرت بمساعدة وحدة المدفعية بالجيش وسلاح الجو الافغانيين.

وإقليم هلمند واحد من الاقاليم المضطربة جنوب أفغانستان، حيث يعمل مسلحو طالبان بشكل نشط في مناطقه المختلفة.