مسلحون مجهولون يخطفون راهبة كولومبية جنوب مالي

باماكو – د ب أ – ذكر المتحدث باسم وزارة الامن والحماية المدنية الاربعاء، أن مسلحين مجهولين خطفوا راهبة كاثوليكية كولومبية جنوب مالي.

وكانت الراهبة جلوريا أجوتي من جماعة “راهبات الفرانسيسكان” قد خطفت، خلال الليل من أبرشيتها، بالقرب من بلدة كوتيالا جنوب البلاد.

وقال المتحدث محمدو سانجو إن المهاجمين الاربعة خطفوا أولاً الراهبة، باستخدام سيارة إسعاف الابرشية، لكن تركوا المركبة لاحقاً، للفرار على دراجات تجاه حدود مالي مع بوركينا فاسو.

وكثيراً ما يصبح أعضاء الانظمة الدينية أو منظمات الاغاثة ضحايا للخطف من قبل مسلحين أو متطرفين في مالي وأجزاء أخرى من غرب إفريقيا، عادة على أمل الحصول على فدية.