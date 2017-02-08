جامعة أنقرة تمنح الرئيس الإثيوبي “شهادة الصداقة”

أنقرة - الأناضول – منحت جامعة أنقرة “شهادة الصداقة” التي تصدرها، إلى الرئيس الإثيوبي مولاتو تشومي ورتو، تقديراً للجهود التي بذلها لتطوير العلاقات بين تركيا والدول الإفريقية خلال عمله كسفير لبلاده في أنقرة.

وقدم الشهادة رئيس الجامعة إركان إبيش، خلال الزيارة التي قام بها ورتو للجامعة الأربعاء، ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها لتركيا، والتي التقى خلالها أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار الرئيس الأثيوبي في كلمة خلال زياته للجامعة إلى توليه منصب سفير بلاده في أنقرة بين 2006 و2013، قائلاً إنه يشعر اليوم أنه عاد ثانية إلى بلاده.

وأعرب ورتو عن سعادته لزيارة جامعة أنقرة، وقال إن الطلبة الإثيوبيين الحاصلين على منح للدراسة في الجامعة، سينشؤون جسراً للتواصل بين البلدين.

وقال ورتو إنه شهد خلال عمله كسفير لبلاده في أنقرة التقدم الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وأعرب عن نية البلدين تقوية العلاقات الاقتصادية بينهما، ورفع حجم التجارة الثنائية بينهما من 500 مليون دولار إلى مليار دولار.

وهنأ ورتو الشعب التركي على شجاعته في مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادتها منظمة فتح الله غولن العام الماضي.

وقال الرئيس الأثيوبي إن تركيا تحتفظ بعلاقات خاصة مع الدول الإفريقية، مشيراً الى أن تركيا ومن قبلها الدولة العثمانية لم تطمع في الثروات الطبيعية للقارة.

وذكّر ورتو بالزيارة التي قام بها رجب طيب أردوغان إلى أثيوبيا عام 2005 خلال توليه رئاسة وزراء تركيا، قائلا إن تلك الزيارة كانت نقطة تحول للقارة الإفريقية كلها وليس لأثيوبيا فقط.

بدوره قال رئيس جامعة أنقرة إركان إبيش إن الجامعة وقعت اليوم مذكرة تفاهم لتنظيم برامج مشتركة مع جامعة أديس أبابا في في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.