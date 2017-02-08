مسلحون إسلاميون يقتلون أربعة حراس في هجوم على فندق بالصومال

بوصاصو - رويترز – قال مسؤول كبير ووكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إن مسلحين إسلاميين اقتحموا فندقاً في بوصاصو عاصمة إقليم بلاد بنط شبه المستقل بالصومال الأربعاء فقتلوا أربعة حراس.

وقالت وكالة أعماق إن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن المسؤولية عن الهجوم في بوصاصو.

وقالت “مقتل 4 من حراس زعيم ميليشيات موالية للحكومة الصومالية بهجوم لمقاتلين من الدولة الإسلامية على فندق يقيم فيه في مدينة بوصاصو شرقي الصومال.”

وتنشط جماعة بايعت الدولة الإسلامية في منطقة بلاد بنط في الشهور الأخيرة.

وكان المسؤول الكبير اتهم مقاتلي حركة الشباب الإسلامية بشن الهجوم لكن متحدثاً باسمها نفى أي دور للحركة.

وقال يوسف محمد حاكم منطقة باري “اقتحم ثلاثة مقاتلين من الشباب فندق إنترناشونال فيلدج صباح اليوم. لقي أربعة حراس واثنان من المهاجمين حتفهم في الاشتباك.” وأضاف “قُتل أربعة حراس ومهاجمان في القتال.”

وتابع أن المهاجمين لم يتمكنوا من دخول الفندق الذي يشتهر بتردد الأجانب عليه.

وكان الزعيم الإسلامي عبد القادر مؤمن انفصل عن حركة الشباب عام 2015 وبايع الدولة الإسلامية. ويقول خبراء إن قوة جماعته غير واضحة إلا أنه قد يكون تحت قيادته بضع مئات من المقاتلين.

غير أن خبراء يقولون إن جماعته ليست لها صلات بتنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.

وتشن حركة الشباب هجمات في الصومال كثيراً لكنها تميل للتركيز على العاصمة مقديشو والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية.

وظلت الحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تسيطر على معظم أنحاء البلاد بما في ذلك مقديشو حتى عام 2011. لكنها طردت من العاصمة وأجبرتها قوات الاتحاد الأفريقي والجنود الصوماليون على الخروج شيئاً فشيئاً من معاقل أخرى.