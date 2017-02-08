وزير الداخلية السعودي يبحث مع مسؤولي الأمن والاستخبارات في كل من بلجيكا ونيوزيلندا محاربة الإرهاب

الرياض - د ب أ – ناقش ولي العهد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، خلال لقائه مع رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي ورئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزيلندية ، كلاً على حدة ، الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء أن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد وزير الداخلية بحث مع رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي جي ريس، التي تزور المملكة حالياً، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية ومنها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

وقالت “واس″ إن الأمير محمد بن نايف بحث أيضا مع رئيسة جهاز الأمن والاستخبارات النيوزيلندية ريبيكا كاتريدج ، التي تزور المملكة حالياً، سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين المملكة ونيوزيلندا خاصة ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.