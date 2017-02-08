الأمن اللبناني يوقف لبنانياً وفلسطينياً لانتمائهما الى تنظيم إرهابي

بيروت - د ب أ – أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني لبنانياً وفلسطينياً لانتمائهما الى تنظيم إرهابي، والتواصل مع قياديين في هذا التنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للالتحاق بصفوفه.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني الأربعاء، إنه بنتيجة التحقيق مع الموقوفين اعترفا بالتواصل مع قيادات في تنظيم إرهابي في سوريا ومحاولة المغادرة إليها للالتحاق بصفوفه .

وبعد انتهاء التحقيق معهما، أحيلا على القضاء المختص، بحسب البيان ” والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين” .