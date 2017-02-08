بلجيكا تدين: قانون الاستيطان يهدد حل الدولتين

بروكسل - الأناضول – أدانت بلجيكا، القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ويُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.

جاء هذا في بيان صادر عن نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية البلجيكي ديديي رندرز، الأربعاء.

واعتبر رندرز المصادقة على القانون ” خطوة أخرى في المضي قدما في تنفيذ سياسة الاستيطان وتقنين العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية في نظر القانون الإسرائيلي”.

وأضاف “كما أنه يشكل عقبة أمام السلام ويمكن أن يهدد بشكل خطير إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، الذي لا يزال الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودعا المسؤول البلجيكي، القادة الإسرائليين، لعدم تنفيذ هذا القانون، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من تقويض الثقة بين الطرفين، وضد احتمال التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

وصادق الكنيست بشكل نهائي، ليلة الإثنين- الثلاثاء، على قانون “التسوية”، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

ويمنع القانون الذي لاقى إدانات دولية واسعة، المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أية قرارات بشأن تفكيك هذه المستوطنات العشوائية، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.