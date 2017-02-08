الآلاف من أتباع الصدر في العراق يطالبون بتشكيل مفوضية انتخابات جديدة

بغداد- الأناضول- طالب الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بغداد، الأربعاء، بحّل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل أخرى جديدة.

جاء ذلك في مظاهرة أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة، تلبية لدعوة أطلقها الصدر، الثلاثاء، لأنصاره بالاحتجاج والمطالبة بإلغاء مفوضية الانتخابات الحالية وتشكيل مفوضية جديدة “بعيدة عن الانتماءات السياسية”.

وأغلقت القوات الأمنية مدخل المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية من جهة منطقة الكرادة، ومنعت الدخول والخروج منها، تحسباً لاقتحامها من قبل المتظاهرين.

فيما انتشرت قوات مكافحة الشغب على امتداد الطريق المؤدي الى المنطقة، بحسب مراسل الأناضول في بغداد.

ورفعّ المحتجون الأعلام العراقية، وطالبوا الحكومة والبرلمان بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات، بعيداً عن الأحزاب السياسية.

وقال مراد الياسري أحد المشاركين للأناضول إن “مفوضية الانتخابات الحالية، غير مهنية لأنها شُكلت من الأحزاب السياسية ولا يمكنها تنظيم انتخابات نزيهة”.

ويتّهم مقتدى الصدر، مفوضية الانتخابات الحالية التي تأسست عام 2007 بإنحيازها للأحزاب السياسية وما هو ما يؤثر على نتائج الانتخابات، وفق ما يراه الرجل الذي حذر من أنه سيلجأ إلى وسائل تصعيدية في حال لم يُلب مطلبه، دون أن يوضح طبيعة هذه الوسائل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في أبريل/ نيسان 2018، بينما لا يزال موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمقرر في الشهر نفسه من العام الجاري غير مؤكد، إذ تطالب القوى السياسية بتأجيله حتى العام المقبل وإجرائه بالتزامن مع النيابيات.