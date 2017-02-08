الرئيس اللبناني يزور مصر والأردن الأسبوع المقبل

بيروت- د ب أ- يقوم الرئيس اللبناني ميشال عون بزيارة رسمية لمصر والأردن الأسبوع المقبل تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأشار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء خلال جلسته العادية الأربعاء، إلى أن “هاتين الزيارتين تندرجان في إطار إعادة التواصل مع الدول العربية، لبحث العلاقات الثنائية وما يهم لبنان وهذه الدول”.

وأطلع رئيس الجمهورية “مجلس الوزراء على نتائج زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان الى لبنان، والتي تبيّن أن المواضيع التي طرحناها خلال الزيارة الى السعودية مع خادم الحرمين الشريفين نُفذت أو هي في طور التنفيذ، وسيتم تفعيل دور اللجان الوزارية المشتركة، وعلى الوزراء المعنيين أن يتابعوا مع نظرائهم السعوديين تنفيذ ما اتفق عليه”.

وأضاف الرئيس عون أن الوزير السبهان أكّد “أن سفيرا جديدا للمملكة قد تم تعيينه في لبنان، وان شركة الطيران السعودية ضاعفت رحلاتها الى لبنان، وقد بدأت تباشير عودة الاشقاء السعوديين ظاهرة للعيان خصوصا في المرافق السياحية، وان المملكة العربية السعودية هي الداعمة الاولى للاعتدال. وكنا متوافقين على هذه المواضيع التي تم بحثها”.

من جهته أطلع الرئيس الحريري “مجلس الوزراء على نتائج زيارة الوزير السبهان التي أكد فيها أن الأمور الثنائية سائرة نحو الانفتاح وأن الحظر الذي كان قائما ستتم ازالته، وستتضاعف الرحلات إلى لبنان”.