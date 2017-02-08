ترامب يتهم القضاء الفدرالي بـ”التسييس″ بعد تعليق العمل بمرسوم حظر سفر رعايا بعض الدول

واشنطن- أ ف ب- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاربعاء القضاء الفدرالي ووصفه بانه “مسيس جدا”، فيما تنظر محكمة استئناف في طلب الادارة الأمريكية اعادة العمل بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من انحاء البلاد “اعتقد أن الأمن في خطر اليوم” في اطار دفاعه عن الامر التنفيذي الذي اوقفته المحاكم الفدرالية بعد اسبوع من تنفيذه، مضيفا “يبدو ان المحاكم مسيسة جدا”.