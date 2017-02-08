محادثات عبر تطبيق “واتس أب” تقود سعوديا مؤيدا لتنظيم الدولة إلى السجن

الرياض- د ب أ- قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بسجن سعودي على إثر اجرائه مكالمة هاتفية عبر تطبيق “واتس أب” سبع سنوات بعد ابدائه تأييده لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وقالت المحكمة في بيان لها الاربعاء انها اصدرت “حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم بتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وتواصله مع أحد مسؤوليه في سورية عبر تطبيق (واتس أب) وإبدائه له رغبته في الالتحاق بالتنظيم الإرهابي هناك وتنفيذ عملية ضد النصيرية”.

واضافت ان المتهم، الذي لم تكشف عن اسمه، “تناقل أخبار التنظيم الإرهابي مع عدد من الأشخاص عبر برامج التواصل الاجتماعي، وقام بتخزين مقاطع صوتية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي وصور لمقاتليه فى جواله المضبوط معه، ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة”.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها، ومصادرة جهازه الجوال المضبوط بحوزته المستخدم في الجريمة، وإغلاق حساباته في برنامج التواصل المنوه عنها ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.