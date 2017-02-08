أروى تؤدي مناسك العمرة

دبي ـ سافرت النجمة اليمنية أروى إلى السعودية، حيث أدت مناسك العمرة، ولم تحرم الفانز مشاركتها فرحتها بصور لها من داخل الحرم المكي.

أروى كتبت معلقة على الصورة: “الله يكتبها لكم و يكتب لنا الحج سوا”، حيث تمنى الفانز للفنانة اليمنية عمرة مقبولة وذنب مغفور، وطلبوا منها الدعاء للوطن العربي كله بالأمن والسلام.

حالياً يُعرض لأروى برنامج “خليها علينا” عبر شاشة mbc مصر، وهو الموسم الثاني من برنامج “الليلة دي” الذي عُرض العام الماضي عبر شاشة cbc المصرية الفضائية.

يُذكر أن الفنانة أروى قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان «بالهداوة»، وهي من تأليف وألحان عزيز الشافعي.