الكشف عن أسباب رفض يسرا الزواج من رشدي أباظة

القاهرة ـ لأنهما من جيلين مختلفين تماما، لم يتوقع الجمهور أن تكون هناك قصة حب بين الفنان الراحل الدنجوان رشدي أباظة وبين الفنانة المصرية يسرا، ولكن الوقائع تشير إلى شيء آخر.

في عام 1980 شاركت الفنانة المصرية يسرا وهي في بداياتها في بطولة فيلم “بياضة” مع الفنان الكبير رشدي أباظة، ومع نجاح الفيلم تسلل الحب إلى قلب الدنجوان تجاه الجميلة يسرا، ولكنه لم ينتبه لفارق العمر بينهما.

الكاتب أحمد السماحي ذكر في كتابه “رشدي أباظة الدنجوان” تفاصيل قصة حبه ليسرا، وكتب على صفحاته أن يسرا أحبت الفنان الكبير، ولكنها رفضت بمرور الوقت الزواج منه بسبب فرق السن بينهما، رغم كل محاولات رشدي لاقناعها ووعوده بأن يكتب لها جزء من ثروته.

وكتب محمد بديع سربيه مقال في هذا الشأن عنوانه “المرة الوحيدة التي هزمت فيها دنجوانية رشدي أباظة”، وأشار إلى أن الرجل الخمسيني أنسته نجوميته أنه لا يستطيع الحصول على كل ما يريد، وأن الفتاة العشرينية لا يمكن أن تصبح له.

يسرا تحدثت عن رشدي وقالت: “أحببتُ رشدي أباظه وأحبني كثيرًا، ولم أجد رجلًا في حياتي يجيد معاملة المرأة كما رشدي أباظة، لكن حين طلبني للزواج حال فارق السن بيننا وكذلك المرض دون إتمامه”.