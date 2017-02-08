لن تصدق الفوائد الثمانية لعقار الفياغرا

لندن ـ يرتبط اسم عقار الفياغرا بزيادة النشاط الجنسي، غير أن لـ”الحبة الزرقاء” استخدامات أخرى، وهي:

1- فيروس الملاريا

أثبتت بعض الأبحاث أن عقار الفياغرا، قد ينقذ حياة الملايين من المصابين بمرض الملاريا حول العالم. وقال موقع “هيلث إكسبريس”البريطاني إن الحبة الزرقاء قد تنجح في علاج المرضى، إذ تحتوي على عناصر منشطة للدورة الدموية، وتوقع أن تساهم الأبحاث حول الاستعمالات الأخرى للفياغرا في إنقاذ حياة الملايين.

2- اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

خلال الرحلات الجوية الطويلة يصاب عدد من الناس باضطراب في النوم، نتيجة اختلاف “الساعة البيولوجية”، وخلصت دراسة أنجزتها جامعة “كيلميس″ في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس إلى أن الفياغرا دواء فعال للاضطرابات التي تصيب الإنسان بعد ساعات السفر الطويلة.

وقالت الدراسة إن العقار يمكن المسافر من التأقلم مع محيطه الجديد في أقل مدة ممكنة.

3- مرض السكري

يقول الموقع إن عقار الفياغرا قد يمكن من السيطرة على مستويات الجلوكوز في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالصنف الثاني من السكري.

4- قصور القلب

بينت دراسة أعدها فريق من الباحثين في إيطاليا أن الفياغرا قادرة على علاج مرضى “قصور القلب”، حسب موقع “هيلث إكسبريس″.

وقالت الدراسة إن العقار يحمي جسم الإنسان من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يستخدم كعلاج لمرض “قصور القلب”، لكونه يحتوي على عناصر منشطة للأكسجين ويقلل الضغط على الشرايين.

5- السكتة الدماغية

أظهرت دراسة أعدها خبراء في “ديترويت” بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الحبة الزرقاء تحوي على أنزيمات منشطة ومساعدة على تطوير وإنتاج المزيد من الخلايا في الدماغ.

6- حرق الدهون في الجسم

الفياغرا قد تستخدم أيضا لطرد الدهون من الجسم، خاصة الدهون البيضاء، بحسب ما ذكر جاليس ريهمان لموقع “كير2” الأمريكي. وقال الموقع إن الدهون البيضاء هي المسؤولة عن السمنة.

7- سرطان البروستات

يوصي بعض الأطباء باستعمال الفياغرا في علاج سرطان البروستات، بحسب ما ذكر موقع “كير2″.

8- النباتات

ثبت أن عقار الفياغرا مفيد في الزراعة ويسرع عملية النمو للنباتات. ويكفي استخدام ست مليغرامات من العقار لإعادة الحياة لمدة أسبوع على الأقل لأزهارك.