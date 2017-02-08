شاب هندي أنهت حياته كوبرا حاول تقبيلها

مومباي ـ توفي شابٌ هنديّ بعد تعرضه لعضات من أفعى الكوبرا السامة، بينما كان يحاول تقبيلها لالتقاط صورة.

وكان سومناث مهاتري البالغ من العمر (18 عاماً)، يُمسك بالكوبرا واقترب من رأسها، لكنها هاجمته وغرزت أنيابها في صدره.

ونُقِلَ الشابُ إلى المستشفى في نافي مومباي بالهند، لكنه توفي بعد خمسة أيام. بحسب موقع “ميرور” البريطانيّ

وقال مُنقذ ثعابين زميل مهاتري “كان سومناث ذاهب لإنقاذ ثعبان من سيارة في منطقة الأعمال المركزية بيلابوار، ولكن بعد إنقاذ الكوبرا بنجاح، كان يحاول تسجيل قيامه بتقبيل الكوبرا، لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب”.

وأضاف “خلال التقاط الصورة التذكارية فجأة هاجمته الكوبرا في صدره، وانتهى الأمر بوفاته”. مؤكداً أنّه من محبي الحيوانات وأنقذ أكثر من 100 ثعبان، وتوفي يوم 2 شباط/فبراير الجاري.