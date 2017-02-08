سيدة انفصلت عن زوجها لانتخابه ترمب

لندن ـ قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن فوز دونالد ترمب بالرئاسة انعكس على حياة المواطنين الشخصية، لا سيما في ظل الانقسام السياسي الحاد، حيث انفصلت غايل ماكورميك عن زوجها بعد 22 عاما لأنه انتخب الرئيس ترمب خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن ماكورميك ذهلت عندما قال زوجها إنه يعتزم التصويت لصالح ترمب في الانتخابات، فأجابته ماكورميك البالغة 73 عاماً أنها تشعر بالخيانة حيال دعمه لترمب.

واستطردت الإندبندنت حسبما قرأت وطن، أنه بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات المثيرة للانقسام في السياسة الأمريكية الحديثة، عدد من الأمريكيين يقولون إن الجروح العاطفية أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى.

وأظهر استطلاعٌ للرأي أجرته رويترز واطّلعت عليه وطن أن 16% توقفوا عن الحديث مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بسبب الانتخابات، وقال 13% ممن شملهم الاستطلاع أنهم قد أنهوا علاقتهم مع أحد أفراد العائلة أو صديق مقرب خلال الانتخابات.

وقال روب برونلو البالغ 25 عاماً من ايفيلد هايتس، وهو سائق شاحنة واجه رد فعل عنيف من الأهل والأصدقاء بسبب دعمه ترمب.