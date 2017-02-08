انتخاب رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو رئيسا للصومال

مقديشو ـ أ ف ب ـ انتخب رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو رئيسا للصومال الاربعاء في ختام عملية تصويت برلمانية تحت حراسة امنية مشددة خشية من هجمات تنفذها حركة الشباب الاسلامية المتطرفة، وفق مراسل فرانس برس.

فاز فرماجو بغالبية 184 صوتا اي اكثر من نصف عدد النواب البالغ 329. وهي نتيجة لم تكن تخوله الفوز من الدورة الثانية التي كان يفترض ان يحصل خلالها على ثلثي الاصوات، لكن المرشح الثاني بعده الرئيس الحالي حسن شيخ محمود اقر بهزيمته قبل الجولة الثالثة.