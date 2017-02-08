مجلس العموم يمنح ماي حق بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن - (رويترز) : حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي لتتغلب على محاولات من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي لإضافة شروط أخرى لخطتها لبدء الإجراءات بحلول 31 من مارس آذار.

وفي مجلس العموم صوت المشرعون بأغلبية 494 صوتا مقابل 122 لصالح قانون يمنح ماي حق بدء عملية الخروج رسميا منهيا أياما من الجدل المحتدم الذي شكل اختبارا لأغلبية ماي البرلمانية البسيطة.

ويتعين الآن حصول القانون على موافقة مجلس اللوردات حيث لا تتمتع ماي بالأغلبية قبل أن يصبح نافذا.