﻿أكبر صفقة في تاريخ «البنك العربي»: عائلة الحريري تبيع كامل حصتها بمليار و120 مليون دولار لمستثمرين غالبيتهم أردنيون

عمان ـ «القدس العربي»: تم الإعلان في عمان أمس الأربعاء وبعد طول انتظار وجدل سياسي خلف الأضواء، عن إنجاز صفقة بيع حصة عائلة الحريري اللبنانية في أكبر بنك أردني، وهو البنك العربي، لصالح مجموعة مستثمرين أردنيين وعرب يقودهم رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري.

وبموجب الصفقة التي حظيت باهتمام كبير طوال الوقت من الحكومة الأردنية بيعت أسهم شركة «أوجيه ميدل ايست هولدنغ» والمملوكة من قبل عائلة الحريري في البنك العربي، إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب بقيادة المستثمر صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي.

وتبلغ حصة عائلة الحريري 127.096.290 سهم وتشكل ما يقارب 20٪ من أسهم «البنك العربي» انتقلت ملكيتها مقابل 1.12 مليار دولار إلى مجموعة تضم ما يقارب 40 مستثمرا يترأسها صبيح المصري، والذي قاد عملية التفاوض مع عائلة الحريري.

وتم الإعلان عن الصفقة بعد ظهر أمس عبر صحيفة «الغد» اليومية الأردنية. وحسب الصحيفة قام المصري بجهود حثيثة خلال الأسابيع الماضية لتلبية المتطلبات والإجراءات الخاصة بإتمام صفقة شراء الأسهم.

وبينت المصادر أنه على الرغم من قصر الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذه الصفقة إلا أن المصري والذي يتمتع بعلاقات استثمارية واسعة على مستوى المنطقة، تمكن من حشد الاستثمار المطلوب في زمن قياسي. وبإتمام الصفقة تنتقل ملكية أكبر حصة مؤثرة في البنك العربي والتي كانت متركزة في يد عائلة الحريري منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، إلى مجموعة أوسع من المستثمرين والذين شكل الأردنيون منهم نسبة تصل إلى ما يقارب 70٪. ويرى المراقبون أن هذه الصفقة سوف تساهم في توسيع قاعدة ملكية البنك العربي.

ومن شأن هذه الصفقة أن تحسم جدلا تواصل منذ ثلاث سنوات حول حصة آل الحريري، حيث وقفت الحكومة الأردنية بقوة وعناد خلف الإشراف على تفاصيل الصفقة، ومنع بيعها لأطراف غير أردنية أو مسثمرين لا يمكن السيطرة عليهم، حسب ما قاله لـ»القدس العربي» مسؤول بارز في الجهاز المصرفي الأردني.

وذكرت الصحيفة الأردنية عن المصري ارتياحه وسعادته لإتمام الصفقة كونها جسدت مكانة البنك العربي الرائدة والثقة الراسخة التي يحظى بها في أوساط المستثمرين محليا وإقليميا، والمستندة إلى سلامة نهجه المؤسسي الحصيف وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة تحت مختلف الظروف.