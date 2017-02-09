﻿فيديو للقسام بالعبرية: «سنأكل جنودكم من دون ملح»

الناصرة – «القدس العربي» ـ من وديع عواودة: تتواصل التوقعات الإسرائيلية حول وقوع حرب جديدة في قطاع غزة، في وقت توعدت فيه كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الإسرائيليين بالموت في حال أي مواجهة.

وانشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بما وصفتها بالحرب النفسية التي تشنها حماس من خلال فيديو كليب باللغة العبرية يحذر الإسرائيليين من الموت في غزة. الشريط الذي يحمل أغنية بعنوان «صهيوني أنت ستموت في غزة» انتشر كالنار في الهشيم في منتديات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، وحاول بعض الجهات الإعلامية الاستخفاف به لتحييد مفاعيله النفسية. وفي الأغنية الواردة بالعبرية يحذر المغني الإسرائيليين من كؤوس الموت ومن المشروب المرّ. ويضيف محذرا الجندي الصهيوني في حال تم اجتياح غزة «سنأكلك من دون ملح». وترافق الأغنية رسومات متحركة تظهر إصابة أهداف إسرائيلية بصواريخ المقاومة ومنها البرلمان (الكنيست) وكافة المدن الإسرائيلية.

وجاء التحذير الأخير من وقوع حرب ربما في الربيع المقبل، على لسان رئيس مجلس الأمن القومي السابق الجنرال بالاحتياط غيورا آيلاند، داعيا لنزع فتيل الانفجار من خلال تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة كي لا تبقى داخل «طنجرة ضغط». وزعم في حديث للقناة الإسرائيلية العاشرة أن حركة حماس تضطر لزيادة الاحتكاك والتوتر مع إسرائيل على خلفية الضغوط الاقتصادية – الاجتماعية من الشارع الفلسطيني.

ويأتي ذلك على خلفية التوتر الحاصل بين الطرفين منذ عدة أيام على خلفية هجمات إسرائيلية هي الأشد منذ 2014 ، وعلى خلفية تأكيدات وزيرين إسرائيليين أن الصراع الواسع مع غزة مسألة وقت قصير.

وكان وزير التعليم وزعيم حزب المستوطنين ( البيت اليهودي) نفتالي بينيت قد قال إن الحرب القادمة وشيكة، وإن السؤال الأساسي هو متى ستندلع هذه الحرب وليس إذا كانت ستندلع أم لا.