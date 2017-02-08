﻿وزير الثقافة المصري يعد بتقديم كل الدعم لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأوروبية

القاهرة – «القدس العربي»: استقبل أول من أمس الثلاثاء وزير الثقافة الكاتب الصحافي المصري حلمي النمنم وفداً من مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية المكون من الكاتب الصحافي جمال زايدة القائم بأعمال رئيس المهرجان، الناقدة ماجدة موريس عضو اللجنة العليا للمهرجان ومدير التصوير وديد شكري المدير التنفيذى للمهرجان بحضور حسن خلاف وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب الوزير لمتابعة برنامج عمل المهرجان والأنشطة والندوات التي ستقام على هامشه وتكريم كبار النجوم المصريين والأوروبيين.

وناقش النمنم مع الوفد القسم الخاص بتكريم المخرج الراحل الدكتور محمد كامل القليوبي رئيس مؤسسة نون للثقافة والفنون التي أطلقت مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية لأربع دورات ناجحة ومن بعده مهرجان شرم الشيخ للسينما العربـية والأوروبيـة وقد تعهد بتـذليـل كـل العقبـات التي تعترض عمل مؤسسـات المجتمع المدنـي التي تعمـل في مجـال المهرجانـات السـينمائية نظـراً لأهمـيتها في دعـم القـوة الـناعمة لـلدولة المصـرية.

من جانبه أعلن الكاتب الصحافي جمال زايدة انه سيتم اعداد فيلم خاص عن الراحل من خلال أحد تلامذته المقربين وهو المخرج سامي علي لعرضه في حفل الافتتاح كما سيتم عرض بعض أفلام الراحل ، عرض دراسة نقدية عن أعماله أعدها المخرج سيد سعيد وستعقد ندوة خاصة عنه تديرها الناقدة السينمائية ماجدة موريس ويتحدث فيها الدكتور خالد عبد الجليل الاستاذ في أكاديمية الفنون ورئيس المركز القومي للسينما والمخرج سيد سعيد وبعض تلامذته.

وكانت مؤسسة «نون للثقافة والفنون» التي تنظم المهرجان قد قررت تعيين الناقد السينمائي نادر عدلى مستشار إعلاميا للمهرجان فى دورته الأولى التى تعقد في الفترة من 5-11 آذار/مارس المقبل والذي يتم خلاله الاحتفاء بالأفلام المصرية والعربية والأوروبية المتميزة.

ويكرم المهرجان خلال دورته الاولى النجمة الكبيرة نبيلة عبيد باعتبارها ضيف شرف المهرجان والمخرج التشيكي الحاصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

يشار إلى أن الكاتب الصحافي نادر عدلي كان سابقاً رئيساً لمهرجان اسكندرية السينمائي كما كان رئيس قسم السينما بجريدة الأهرام لسنوات عديدة ولديه تراث طويل في النقد السينمائي والعديد من الدراسات النقدية.

ومن المعروف أن مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون يضم المخرج الكبير داوود عبد السيد والناقد يوسف شريف رزق الله والناقدة الدكتورة ماجدة واصف والكاتب الصحافي جمال زايدة والناقدة ماجدة موريس ومدير التصوير وديد شكري المدير التنفيذي للمهرجان.