﻿المصممون السود غائبون عن أسبوع الموضة في نيويورك

نيويورك- أ ف ب: اسئلة كثيرة طرحت خلال ندوة اقيمت في افتتاح اسبوع الموضة في نيويورك يغذيها معرض استعادي كبير حول المصممين السود من تنظيم معهد «فاشن إنستيتوت اوف تكنولودجي» العريق.

فهل من موضة «سوداء»؟ لمَ عدد المصممين والعارضات السود قليل؟ وهل ينبغي ان يستخدموا موهبتهم لإبراز فروقاتهم؟ فعدد المصممين السود في القرن الحادي والعشرين لا يزال قليلاً جداً فهم لا يشكلون سوى 1 % بالكاد من المصممين الذين يتابعهم موقع «فوغ رانواي.كوم» الرئيسي المكرس لاسابيع الموضة عبر العالم على ما توضح ارييل ايليا احدى مفوضات المعرض.

ففي العام 2011 خلف تعيين الفرنسي اوليفييه روستينغ (26 عاماً) مديراً فنياً لدار «بالمان» ضجة كبيرة. الا انه «لا يزال يشكل الاستثناء» على ما تؤكد ايليا. وقد سمح اهتمام السيدة الامريكية الاولى سابقًا ميشال اوباما بماركة «كوشني ايه اوكس» بحصولها على مستثمرين على ما توضح كارلي كوشني احدى مصممتي المجموعة الا ان المصممات السوداوات شبه غائبات في الواقع. بيد ان المصممة تقول «كلي امل ان يتغير الوضع لانه لم يسبق ان تم التطرق إلى هذه المشكلة بهذا الشكل من قبل».

ورغم انهم لم يتمتعوا بشهرة كبيرة الا ان المصممين والمصممات السود كانوا كثراً في التاريخ الامريكي. وكانت آن لو التي صممت ملابس عدة لجاكي كينيدي ومن بينها فستان زفافها العام 1953، اول هؤلاء المصممين الذين برزوا في الولايات المتحدة. وهي درست الموضة في نيويورك الا انها تعرضت لاحتقار زملائها عندما كانت الطالبة السوداء الوحيدة حينها. وقد اضطرت إلى ان تعتمد اسعاراً ادنى من منافسيها وتوفيت منسية وفي الفقر في سن الثانية والثمانين.

تصاميم مختلفة

اعتباراً من العام 1860 استعانت ماري لينكولن السيدة الامريكية الأولى في تلك الفترة بامرأة سوداء لتصميم ملابسها وكانت عبدة تدعى اليزابيث كيكلي وكاتمة اسرارها. وقد لاقت تصاميم اليزابيث كيكلي استحسانا كبيرا جدا في صفوف الطبقة الارستقراطية في واشنطن ما دفع زبوناتها الثريات إلى دفع ثمن اعتاقها.

والموضة «السوداء» راهناً متباينة جداً. فبعض المصممين يلزمون الصمت حول مسألة العرق ويصممون ملابس مستوحاة من الازياء الفرنسية الراقية او من الخياطين الانكليز في حين يغوص البعض الاخر في جذور الجنوب الأمريكي او القبائل الافريقية.

ويحاول البعض الاخر جعل عملهم تحركا نضاليا كما هي الحال مع كيربي جان-ريمون مصمم ماركة «باير موس». وقد صمم الرجل الشاب ملابس مستوحاة من قصة اوتا بينغا وهو كونغولي عرض في قفص في حديقة برونكس للحيوانات في العام 1800 او من حركة «بلاك لايفز ماتر» التي تندد بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة في حق السود.

وكان الأمريكي باتريك كيللي الذي توفي جراء اصابته بمرض الايدز في العام 1990 بعدما عرف الشهرة في باريس في الثمانينات، تبنى موضوع العنصرية بفكاهة ممزوجة بالجدل.

وكان يعرض على زبوناته من الطبقة البورجوازية مشابك تمثل رضعاً سوداوات. واتخذ شعارا له ايضاً دمية «غوليووغ» السوداء الواردة في كتب الاطفال في القرن التاسع عشر والتي اصبحت رمزاً لعنصرية خبيثة.

ويرى الفونسو ماكليندون الاستاذ في التصميم وصاحب كتاب بعنوان «الموضة والجاز» ان وجود السود في مجال تصميم الازياء اقوى اليوم مما يبدو عليه الحال «اذا ما اخذنا بالاعتبار كل السود الذين يعملون في مجال الموضة وليس فقط الذين يملكون ماركة باسمهم». ويتوقع ان يتعزز هذا الوجود مع ازدهار التجارة الالكترونية التي من شأنها السماح ببروز مصممين صغار يفتقدون إلى المعارف ويتجاهلهم نقاد الموضة النافذون.