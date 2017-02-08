﻿مهرجان سينما الشباب الثاني… تجارب سينمائية استثنائية للبنانيين وسوريين بدعم دنماركي

بيروت: «القدس العربي»: سيكون الأطفال والشباب في لبنان بين 23 و26 شباط /فبراير الجاري على موعد مع الدورة الثانية من مهرجان سينمائي تعرض خلاله افلام مميزة من العالم بتنظيم من «الجمعية اللبنانية للسينما المستقلّة – متروبوليس سينما»، بالاشتراك مع السفارتين الدنماركية والأميركية في بيروت وذلك في اطار برنامج «محطات».

الافتتاح مع فيلم التحريك الطويل Ma vie de courgette من إخراج كلود بارّاس، وكان أول عرض له في تظاهرة «أسبوعي المخرجين – Quinzaine des Réalisateurs 2016» حيث تم ترشيحه لجائزة «الكاميرا الذهبية». حاز الفيلم العديد من الجوائز المهمة مثل جائزة الجمهور وجائزة الكريستال لأفضل فيلم طويل في «مهرجان آنسي الدولي لأفلام التحريك» 2016، وجائزة أفضل فيلم تحريك أوروبي 2016. وهو مرشح حالياً عن فئات أفضل سيناريو مقتبس، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل فيلم تحريك في جوائز «السيزار» 2017، بالإضافة إلى ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل فيلم تحريك طويل 2017. ويُعرض بالاشتراك مع سفارة سويسرا في لبنان.

ويختتم المهرجان نهار الأحد 26 شباط بفيلم American Honey، الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي 2016، وهو من إخراج أندريا أرنولد، ويقدم بالاشتراك مع السفارة الأميركية في بيروت. ويتضمن المهرجان مجموعة من الأفلام تناسب جميع الأعمار. بينها 3 برامج أفلام قصيرة مناسبة للصغار، أغلبها دون حوار أو مدبلجة إلى العربية.

ومن بين الأفلام الطويلة: فيلم Tschick / Good Bye Berlin للمخرج المعروف فاتح أكين الذي يدور حول صبيين يسرقان سيارة ويشرعان في رحلة عبر ألمانيا ستغير حياتهما. فيلم The Fits وهو الروائي الطويل الأول للمخرجة آنا روز هولمر يدور حول فتاة في الحادية عشرة من العمر تنضم إلى فرقة رقص للفتيات. The Eagle Huntress إخراج أوتّو بيل حول قصة شابة من منغوليا تحترف اصطياد النسور. وفيلم مارك كوزينزA Story of Children and Film وهو أول فيلم يتناول موضوع الأطفال في السينما العالمية. كما يقدم المهرجان في قسم الكلاسيكيات التحفة الكوميدية Modern Times لشارلي شابلن.

وتشمل برامج الأفلام القصيرة 3 أفلام دنماركية مدبلجة إلى العربية، وفيلم تحريك لبنانياً قصيراً من إخراج روان رحيم بعنوان Lilou، و3 أفلام تحريك قصيرة من البرازيل من دون حوار، بالإضافة إلى برنامج La Chouette, entre veille et sommeil الذي يقدّم 5 أفلام تحريك قصيرة باللغة الفرنسية مصحوبة بترجمة إلى الانجليزية.

برنامج السينما النقالة يأتي من ضمن المبادرة الدنماركية اللبنانية – محطات، والذي ينظم عروض الأفلام للمدارس الرسمية اللبنانية وذلك بدءاً من شهر آذار/مارس المقبل، مع عروض مقررة في مناطق متعددة منها بيروت، طرابلس، زحلة، برالياس والنبطية. وتهدف هذا المبادرة، التي تنظّم بالاشتراك مع السفارة الدنماركية في بيروت والمعهد الدنماركي للأفلام بدعم من الوكالة الدنماركية للثقافة، إلى تقديم تجارب سينما استثنائية للشباب اللبنانيين والسوريين.

إلى جانب البدل التشجيعي للبطاقات وهو 8 آلاف ليرة لبنانية، و5 آلاف للطلاب وهي متوفرة بدءاً من 13 الجاري، يخصص المهرجان العديد من بطاقات الدعوة المجانية للمدارس الرسمية والجمعيات التي تهتم بالأطفال.