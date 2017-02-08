﻿لصوص يسرقون جائزة نوبل للناشط الهندي كايلاش ساتيارثي

نيودلهي – الأناضول: سرق مجهولون في العاصمة الهندية نيودلهي، جائزة نوبل للسلام منحت للناشط الهندي في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال، كايلاش ساتيارثي، عام 2014.

وأعلن «بوفان ريبهو» نجل ساتيارثي، في تصريح للصحافيين، الثلاثاء، أن لصاً أو لصوصاً تسللوا ليلة أمس إلى منزل والده في نيودلهي، وسرقوا شهادة نوبل التي حصل عليها والده، وإحدى الميداليتين المطليتين بالذهب.

وأكد ريبهو أن أبويه لم يتواجدا في المنزل حيث سافرا في وقت سابق إلى بنما. واستذكر ريبهو أن والده قدم النسخة الأصلية من الميدالية إلى الرئيس الهندي براناب كومار مخرجي في وقت سابق بهدف عرضها في المتحف، مبيناً أن والده كان قد قدم بطلبية بإعداد نسختين من الميدالية مطليتين بالذهب، وأن اللصوص سرقوا إحدى هاتين النُسختين.

من جانبه أشار «راميل بانيا» أحد أفراد الشرطة الهندية، أنهم يجرون فحصاً لتسجيلات كاميرات المراقبة، ويبحثون عن عنصر أمني يعمل حارسا في المجمع السكني الذي يسكن فيه والداه.

وكان الناشط الهندي في مجال حقوق الأطفال «كايلاش ساتيارثي»، تسلم عام 2014 جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الناشطة الباكستانية في مجال حقوق التعليم وخاصة للنساء، «ملالا يوسف زاي»، خلال حفل أقيم في العاصمة النرويجية أوسـلو.