﻿غادة عادل لـ «القدس العربي»: «تع اشرب شاي» لن يتوقف بعد احتراق مسرح «الليسيه»

القاهرة – «القدس العربي»: أبدت الفنانة المصرية غادة عادل أسفها الكبير بعد احتراق مسرح الليسيه الذي كان يستخدم لتصوير برنامجها «تع اشرب شاي» الذي يعرض على قناة «دي ام سي».

وأكدت غادة في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي»، إن البرنامج لن يتوقف وسيستمر استكمال تصوير باقي حلقاته فى مكان آخر، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة وفريق عمل البرنامج يبحثان الآن عن مكان جديد لتصوير البرنامج.

وكانت شركة «لوميديا» المنتجة للبرنامج، قد أكدت في بيان أنه لم يتم حتى الآن معرفة الاسباب التي أدت إلى وقوع الحريق الذي التهم المسرح أول أمس الثلاثاء، حيث ماتزال الجهات المختصة بوزارة الداخلية تقوم بالإجراءات القانونية للوصول إلى طبيعة الحادث وأسباب اندلاع الحريق بهذا الشكل الكبير الذي اتلف جميع المكونات، والعناصر التقنية التي كانت الشركة قد وفرتها من أجل تقديم برنامج كبير.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على حريق المسرح فى شارع ريحان في منطقة وسط البلد، في القاهرة وتمت عملية الإخماد دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث لم يكن هناك أي شخص من فريق عمـل الـبرنـامج متواجداً داخل المسـرح ولكن كثافة النيران تسببت فى التهام كميـات كبيـرة من الكراسـي والأخشـاب وجمـيع أجـزاء المـسرح ودـمرت الكافـتيريا الخاصـة بالمسـرح.

وقام وفد من غرفة صناعة الإعلام المصرية بزيارة موقع الحريق برئاسة اللواء أحمد أنيس، رئيس شركة النايل سات، وتكون الوفد من الدكتور حسن راتب وكيل غرفة صناعة الإعلام، والدكتور أحمد بهجت والمهندس محمد أبو العينين عضوي الغرفة، والخبير الإعلامي طارق نور.