﻿ليدي غاغا للساخرين منها: أنا فخورة بشكلي

لوس انجليس – د ب : نشرت المغنية الأمريكية ليدي غاغا تعليقاً على الذين سخروا من شكل جسدها خلال الاستعراض الذي قدمته خلال المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية «السوبر بول».

وكتبت ليدي غاغا على صفحتها على موقع انستغرام لمشاركة الصور الثلاثاء «سمعت أن شكل جسدي كان محور حديث، لذلك أردت أن أقول إنني فخورة بشكل جسدي ويجب عليكم أن تكونوا كذلك أيضاً».

ونشرت ليدي غاغا صورة لها أثناء استعراضها خلال السوبر بول. ونقلت مجلة بيبول الأمريكية عنها القول «بغض النظر عن من تكون وماذا تفعل. أستطيع أن أقدم لك مليون سبب لماذا لا تحتاج لإرضاء أي شخص من أجل أن تنجح». وأضافت غاغا /30 عاماً/ «كن أنت، هذا شأن الأبطال، وأشكر كثيراً كل شخص دعمني».

وكانت ليدي غاغا قد أدت استعراضاً قوياً خلال السوبر بول، وقد انتقدها البعض لكونها بدت ممتلئة بعض الشيء.