إطلاق وابل من الصواريخ من سيناء على مدينة إيلات

القدس ـ وكالات: اعلن الجيش الاسرائيلي ان صواريخ عدة اطلقت مساء الاربعاء من شبه جزيرة سيناء المصرية على منتجع ايلات البحري من دون ان تسفر عن سقوط جرحى.

وقالت متحدثة باسم الجيش ان “بعضا من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية”، في اشارة الى المنظومة الدفاعية الاسرائيلية لاعتراض الصواريخ.

من جهته قال مسؤول في بلدية ايلات للاذاعة العامة ان القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ في الجو، في حين انفجر صاروخ رابع خارج المدينة.

وفي بيان مقتضب، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن “الجيش يعمل حاليا على تمشيط المنطقة المستهدفة”.

وأشار أدرعي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبها، أفادت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية، لوبا السمري، إن دوي انفجار سمع في مدينة إيلات، عقب انطلاق صفارات الإنذار.

وأضافت السمري أن قوات الشرطة باشرت أعمال البحث في شتى أنحاء المدينة للبحث عن مصدر الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى الساعة 21.40 تغ، كما لم يصدر عن الجانب المصري أي تعقيب فوري على الرواية الاسرائيلية الرسمية.

وعلى فترات متباعدة تسقط قذائف صاروخية، تطلق من الأراضي المصرية، في مدينة إيلات، جنوبي إسرائيل، دون أن تسفر غالبا عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وعادة تتبنى تنظيمات متشددة في سيناء المصرية المسؤولية عن إطلاق مثل هذه القذائف.