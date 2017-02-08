﻿قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في مدينة سلا يودع سبعة متهمين السجن بعد الاستماع إليهم

الرباط -« القدس العربي»: أودع قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا سبعة عناصر، هم أفراد خلية تم تفكيكها مؤخرا، السجن، بعد الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي.

وقال مصدر قضائي إن أفراد هذه الخلية، التي تم تفكيكها يوم 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي كان أفرادها ينشطون بعدد من مدن المغرب، وجهت لهم تهم منها، «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية بنية استعمالها في أعمال تكون جريمة إرهابية».

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في وقت سابق أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم ما يسمى بـ ”الدولة الإسلامية”، أسفر عن “تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر ينشطون بعدد من مدن المملكة”، موضحا أن عناصر هذه الخلية كانوا ينشطون بمدن الجديدة وسلا والكارة وبالجماعة القروية “بولعوان” (إقليم الجديدة) ودوار “معط الله” (قيادة ولاد زبير، دائرة واد أمليل)، إقليم تازة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم حجز أسلحة نارية عبارة عن” مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، و7 مسدسات وكمية وافرة من الذخيرة الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية وسوائل مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وكذا سترتين مزودتين بحزامين ناسفين”، مضيفا أن “هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها”.