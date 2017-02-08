﻿عباس يطالب دول العالم بالاعتراف بفلسطين لغياب الحل السياسي ويدين دعوة بريطانيا نتنياهو لحضور الاحتفال بمئوية وعد بلفور

باريس – غزة ـ رام الله – «القدس العربي»: طالب الرئيس محمود عباس الدول التي تعترف بإسرائيل، للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في ظل غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، ومن أجل الحفاظ على «حل الدولتين»، وذلك خلال زيارته إلى فرنسا التي واصل فيها لقاءاته مع المسؤولين هناك.

وأكد عباس في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي أمس، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «وفا» أن على الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بفلسطين أيضا، وعدم الاكتفاء بالاعتراف بدولة واحدة.

وتطرق في كلمته للقانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والقائم على «شرعنة الاستيطان» في المناطق الفلسطينية، وقال إن تشريع الكنيست القانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين وهذا يعد «مخالفا للقانون الدولي».

وقال أن هذا القانون أيضا يعد «تحديا سافرا لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334»، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني سيواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية الوجود الفلسطيني.

وأضاف إن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية «أمر في غاية الخطورة، ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين». وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، باعتبار جميع المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية «باطلة».

وزاد أن على إسرائيل التوقف عن بناء المزيد منها، سواء داخل المستوطنات الحالية أو خارجها. وأضاف «من الضروري أيضاً إنشاء آلية متابعة دولية خلال هذا العام، لمساعدة الجانبين في التوصل لاتفاق سلام نهائي، وفق جدول زمني محدد».

وكان عباس قد وصل يوم الاثنين الماضي إلى فرنسا واجتمع الثلاثاء مع نظيره فرانسوا اولاند، ضمن زيارته الأولى له لباريس، عقب استضافتها مؤتمر السلام الشهر الماضي، بمشاركة 75 دولة وهيئة دولية، وبدون مشاركة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد المؤتمر الدولي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وندد بالاستيطان الإسرائيلي. إلى ذلك جدد الرئيس خلال كلمته رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين». وحذر في الوقت ذاته من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتبار ذلك يعد «خرقاً للقانون الدولي». وأكد أن «القدس عاصمة لدولة فلسطين». وتابع «نريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية»، مطالبا بـ «عدم تغيير هوية وطابع القدس وعدم المساس بالأماكن المقدسة».

وأكد كذلك أن الفلسطينيين مع حل جميع أزمات المنطقة من خلال «الحوار السلمي فقط، والحفاظ على وحدة أرض كل دولة».

وأدان بشدة دعوة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات ذكرى مرور مئة عام على صدور وعد بلفورالذي منحت الحكومة البريطاني بموجبه الحركة الصهيونية حق إقامة دولة لليهود في فلسطين. وطالب بريطانيا بـ «الاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد بحق شعبنا».

كذلك طالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في اكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014.

والتقى عباس أمس خلال وجوده في باريس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه. وخلال اللقاء وضع رئيس مجلس الشيوخ في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وسن قانون يشرّع مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين.

وأجرى خلال اللقاء بحث ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة على أساس حل الدولتين.

وكان الرئيس قد اجتمع أول من أمس مع نظيره الفرنسي، ضمن زيارته الاولى لفرنسا عقب استضافتها مؤتمر السلام الشهر الماضي.

وكان الرئيس عباس قد استقبل أيضا في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، السفراء العرب المعتمدين لدى فرنسا، ووضعهم في صورة آخر تطورات القضية الفلسطينية، والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات الاحتلال، التي كان آخرها سن قانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين.

كذلك استقبل عباس هناك رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتلون، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة على أساس حل الدولتين.

وعقد أيضا لقاءات مع المرشحين الفرنسيين لمنصب الرئيس الفرنسي، وهم المرشح المستقل ايمانويل مكرو، ومرشح الحزب الاشتراكي بونوا امون.

وخلال الزيارة منح مواطنة الشرق الفلسطينية لكل من ممثل تيار المستقبل اللبناني في فرنسا، والصحافي دومينيك فيدال، وكذلك عضو مجلس الشيوخ الفرنسي بريزة خياري، والمطران مارون ناصر، ورئيس بلدية بارجوراك الفرنسية.

ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية الفلسطينية وسام الاستحقاق والتميز الذهبي.

ورافق الرئيس في زيارته لفرنسا الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي.