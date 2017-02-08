﻿السفير العمادي ووفد قطري كبير يصل إلى غزة لمتابعة مشاريع الإعمار وإجراء عمليات جراحية

غزة ـ «القدس العربي»: وصل يوم أمس وفد قطري كبير ومتنوع إلى قطاع غزة، على رأسه السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، لتسليم عدة مشاريع بعد الانتهاء من إنشائها، علاوة على قيام الوفد الطبي بإجراء عدة عمليات.

ووصل السفير العمادي إلى القطاع مع وفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية، على رأسه مدير الصندوق خليفة الكواري، وشخصيات قطرية أخرى.

وحسب بيان للجنة القطرية، من المقرر أن يشمل جدول زيارة السفير العمادي والوفد المرافق، جولة على مشاريع اللجنة القطرية، بالإضافة إلى حضور مراسم احتفال تسليم شقق المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة خان يونس، واحتفالات تسليم الشقق السكنية لمشروع إنشاء العمارات المتفرقة في أحياء القسطل – الهدى – بيسان.

وتنفذ قطر في قطاع غزة عبر لجنة إعادة الإعمار العديد من المشاريع بينها رصف الطرق الرئيسة، وإنشاء مدينة الشيخ حمد، وكذلك مشفى متخصص في الأطراف الصناعية، علاوة على مشاريع قدمت لخدمة المزارعين، بالإضافة إلى قيام قطر بتنفيذ بإعادة بناء آلاف الوحدات السكنية، التي دمرتها الحرب الأخيرة.

وتنفذ قطر المشاريع عبر منحتين، الأولى قيمتها نصف مليار دولار، وقدمت من الأمير حمد، والثانية بقيمة مليار دولار، وقدمها الأمير تميم بن حمد، خلال مؤتمر المانحين لإعمار غزة، الذي عقد عقب انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع صيف عام 2014.

ويضم الوفد القطري الزائر أطباء ومختصين، ومن المقرر أن يقوموا بإجراء عمليات جراحية لزراعة القوقعة السمعية لعدد من الحالات الإنسانية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الوفد الطبي المتخصص قادم من مدينة حمد الطبية في العاصمة القطرية الدوحة بالتنسيق مع مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية والتأهيل. وأكدت أن الوفد سيجري 22 عملية لحالات من الأطفال، وأنها أنهت جميع التحضيرات اللازمة لعمل الفريق وتحضير الحالات وغرفة العمليات الخاصة.

وذكرت أن نخبة من استشاريي الأنف والأذن والحنجرة من قطاع غزة، سيشاركون في إجراء العمليات في إطار برامج تدريب الأطباء على هذه النوعية من العمليات، حيث ستسعى من خلال ذلك لتأسيس خدمة نوعية تنهي معاناة العديد من الأطفال فاقدي السمع. وهذه الأنواع من العمليات لا تتوفر إمكانية إجرائها في قطاع غزة، لقلة الإمكانيات والخبرات.

ومن المقرر أن يفتتح الوفد الزائر قسم السمعيات في مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني شمال غرب مدينة غزة، كما سيضع حجر الأساس لمركز حمد بن جاسم للرعاية اليومية المجاور لمستشفى حمد.

ومن المتوقع أن تستمر زيارة الوفود القطرية لأكثر من أسبوع، يطّلع فيها السفير المهندس العمادي، على سير أعمال ومشاريع اللجنة القطرية في قطاع غزة، والمنفذة ضمن منحة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، ومنح أخرى.