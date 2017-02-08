﻿بعد قرار وزير الصحة طمس الأسعار القديمة على العبوات المخزنة أزمة الأدوية تشتعل من جديد في مصر

القاهرة ـ « القدس العربي»: تصاعدت أزمة نقص الدواء في مصر، مرة أخرى، بعد إصدار أحمد عماد الدين وزير الصحة، قرارا رسميا، مساء أمس الأول، بإلغاء قرار طمس الأسعار القديمة على العبوات المخزنة.

وجاء القرار في نهاية اجتماع سري عقده وزير الصحة مع ممثلي شركات الأدوية، وامتد لعدة ساعات في مقر الوزارة.

ونص على: «إلغاء القرار السابق الصادر في يناير الماضي من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة لتسمح بموجبه لشركات الأدوية المحلية بطمس الأسعار القديمة على العبوات المخزنة».

وجاء ذلك، بعد أيام، من رفع أسعار 3010 أصناف دواء بعد اعتراضات واسعة على القرار السابق، الذي اعتبره البعض «محاباة من الوزارة لشركات الأدوية ومكافأة على تخزينها للأدوية وعدم طرحها للبيع».

وسبق لإدارة الصيدلة أن قدمت في وقت سابق مذكرة رسمية للوزير عن ملابسات الواقعة، وخاطبت شركات الأدوية بوقف الطمس مؤقتا لحين البت نهائيا في الأم. وقام خلالها عماد الدين بعقد اجتماعات غير معلنة بشركات الأدوية.

ورفضت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل قرار إلغاء الطمس، مؤكدة في خطاب رسمي مرسل للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، أن القرار يمس الأمن القومي لأنه سيؤدي إلى وقف إصدار الأدوية لمدة 3 أشهر لحين طباعة عبوات تغليف جديدة.

من جانبها، رفضت شركات الأدوية الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام، القرار، واعتبرته إهدارا للمال العام ويعرض الشركات للمساءلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

لكن محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أيد قرار الوزير، معتبرا أنه انحياز للمرضى، والمواطن المصري.

واتهم شركات الأدوية بإخفاء الأدوية وتخزينها بعد علمها بزيادة أسعار بعض الأدوية وطرحها في الأسواق بالسعر الجديد عقب القرار السابق من وزارة الصحة بطمس الأسعار القديمة.

وأكد فؤاد في بيان: أن «المركز قال في بيان صدر في وقت سابق على عثوره على أدوية بتاريخ إنتاج قديم من أعوام سابقة مطروحة للبيع في الصيدليات بالسعر الجديد للدواء بعد ارتفاعه، وجاء ذلك عقب اختفائه فترة من الأسواق قبل طرحه بالسعر الحالي، مما يشكل حسب ما ذكر في البيان «جريمة كاملة استهانت بأرواح المرضى التي لم تنفع توسلاتهم وشكواهم ومعاناتهم خلال الشهور الماضية ولم تحرك الشركات ساكنا سعيا لزيادة الربح». وأضاف المركز أنه «سيقوم بتقديم بلاغات للنيابة العامة بما لديه من فواتير وعبوات الأدوية للتحقيق مع الشركات المتورطة في تلك الجريمة».

وأعلنت لجنة الصحة في البرلمان عزمها عقد جلسة لبيان الأمر ومحاسبة المتسبب في تلك الأزمة. يذكر أن سوق الأدوية في مصر يشهد أزمات عديدة، منذ تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى نقص شديد في الأدوية المستوردة، إضافة إلى امتناع شركات الأدوية عن الإنتاج، مطالبين بزيادة الأسعار، ما استجابت إليه الحكومة برفع أسعار 3010 أصناف دوائية.

ودخلت الأزمة مرحلة جديدة تتعلق بإعلان الوزارة عن بيع الدواء بسعرين، أحدهما يخص المنتج قبل إصدار القرار، والآخر يخص ما ينتج بعد إصدار قرار رفع الأسعار، قبل أن يتراجع الوزير عن قراراه استجابة لضغط الشركات، ثم العودة مرة أخرى لإلغاء قرار طمس الأسعار والتمسك بالسعرين.