﻿«الدولة» يحرق 10 مدنيين و«الفرقة الذهبية» لحماية الأحياء المحررة من الموصل

بغداد ـ «القدس العربي» ووكالات: قام عناصر من تنظيم « الدولة الإسلامية»، أمس الأربعاء، بحرق عشرة مدنيين جنوبي الموصل شمال بغداد، وأعدموا 20 شخصاً حاولوا الهروب من الجانب الغربي للمدينة.

وقال العقيد خالد الجواري، في قيادة عمليات تحرير محافظة نينوى، إن «عناصر تنظيم داعش واقدموا على إعدام عشرة مدنيين حرقاً وسط تجمهر للمدنيين في منطقة وادي حجر جنوبي الموصل على خلفية التعاون مع القوات العراقية عبر أجهزة الهاتف النقالة»

كذلك، أفاد مصدر عسكري عراقي، بإعدام التنظيم 20 شخصاً حاولوا الهروب من الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقال العميد جواد كاظم المكصوصي في قوات الفرقة السادسة عشرة بالجيش، إن التنظيم «ألقى الليلة الماضية، القبض على 20 رجلاً مع عائلاتهم، عندما كانوا يعتزمون الهرب من منطقة حاوي الكنيسة غربي الموصل عبر نهر دجلة مستخدمين الزوارق من أجل الوصول إلى منطقة الرشيدية شمالي المدينة».

وأضاف نقلاً عن مصادره داخل المدينة أن «داعش أعدم الرجال فوراً، فيما أخذ النساء والأطفال كرهائن ونقلهم إلى جهة مجهولة».

وأشار المكصوصي إلى أن «القوات الأمنية في منطقة الرشيدية استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية نحو 8 عائلات يبلغ عدد أفرادها 55 شخصاً من رجال ونساء وأطفال نجحوا في الهرب من سيطرة التنظيم والوصول إلى الجانب الشرقي المحرر بعد أن سلكوا الطريق النهري».

وقال مسؤول أمني عراقي، إن نحو 40 عنصرا من تنظيم «الدولة» قتلوا في قصف جوي وصد لهجوم على مواقع فصائل الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) غربي مدينة الموصل.

وقال الملازم أول نايف الزبيدي، إن «مروحيات قتالية تابعة لطيران الجيش، أحبطت هجوما كان عناصر من داعش يستعدون لشنه جنوب غربي قضاء تلعفر غربي الموصل».

وأكد الزبيدي أن «القصف استهدف تجمعا لنحو 20 عنصرا من داعش، قبيل فترة وجيزة من تحركهم ضد أهداف للحشد الشعبي».

وأوضح أن «القصف وفقا لطيران الجيش العراقي، تسبب أيضا بإحراق عدد من عجلات (سيارات) مسلحي داعش».

وفي المحور ذاته، أعلن الحشد الشعبي، قتله 20 عنصرا من «الدولة»، بينهم انتحاريون، خلال اشتباكات مع المسلحين جنوب منطقة تل عبطة، جنوب غربي الموصل.

وقال الحشد في بيان له إن قواته «قتلت 20 إرهابياً من داعش بينهم أربعة يرتدون أحزمة ناسفة، فضلا عن إعطاب ثلاث آليات، بعد صد هجوم فاشل قام به عناصر داعش قرب منطقة الحجف جنوب تل عبطة جنوب غرب الموصل».

ولم يذكر بيان الحشد، فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية بين صفوفه. وتتهيأ القوات العراقية لشّن عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي للمدينة الذي يعّد المعقل الرئيس لمسلحي التنظيم.

ويشّن التنظيم هجمات عديدة بقذائف الهاون، تستهدف المناطق المحررة في الجانب الشرقي للموصل، أوقعت عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين.

وفي السياق، قال ضابط في عمليات «قادمون يا نينوى» إن القيادة الأمريكية أعادت هيكلة الفرقة الذهبية بشكل سريع لتسليمها الأحياء الشرقية من مدينة الموصل بعد أن تعرضت عدد من هذه الأحياء لاختراق تنظيم «الدولة» في الرابع من فبراير/ شباط.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ«القدس العربي»، أن الأمريكيين «يعتمدون بالدرجة الأولى على الفرقة الذهبية في اقتحام المدن والاحياء، ثم يقومون بتسليمها لقوات أخرى بعد تطهيرها».

وأشار إلى «قلق أمريكي من استمرار النجاحات العسكرية بعد تحرير الجانب الشرقي من المدينة مع تراجع في قدرات الفرقة الذهبية التي أنهكها قتال مستمر لاربعة أشهر تقريبا ظلت هي رأس الحربة فيه».

وكشف المصدر، أن الأمريكيين «استدعوا أعدادا كبيرة من مقاتلي منظمة بدر/ الجناح العسكري، ومعهم عصائب اهل الحق للعمل إلى جانب لواء الأمن الوطني لاستلام الملف الأمني في سهل نينوى والاحياء الشرقية المحررة خلال فترة توقف عمليات الفرقة الذهبية لاعادة هيكلتها».

وأضاف أن الاتفاق الأمريكي مع القيادات العراقية «نص على أن تتلقى فصائل الحشد الشعبي أوامرها من الحكومة العراقية من خلال قيادات الجيش العراقي المرتبطين بقوات التحالف الدولي حصراً، لتجنب أي انتهاكات متوقعة من الحشد الشعبي ضد سكان الموصل».

لكن القيادات الأمريكية، كما قال المصدر، «تأكدت تماما من فشل الحشد الشعبي في الحفاظ على الأحياء المحررة والدفاع عنها بعد هروبهم من عدد من الأحياء التي هاجمها مقاتلو تنظيم الدولة».

ولفت إلى «خلافات بين قيادات منظمة بدر وعصائب أهل الحق في بغداد انعكست على التنسيق والتعاون بينهما في مدينة الموصل».

وأكد على «وقوع اشتباكات بين لواء الأمن الوطني والفرقة الذهبية يوم الاثنين، عند مدخل حي النور في الجانب الشرقي من الموصل، أدت إلى مقتل ضابط صغير من الفرقة الذهبية وإصابة ثلاث جنود».

وجاءت الاشتباكات، «بعد منع جنود الفرقة الذهبية عناصر من لواء الأمن الوطني الدخول إلى الحي الذي تتواجد فيه مقرات للجنود الأمريكيين»، وفق المصدر، الذي أشار على أن «الفرقة الذهبية ملتزمة بتعليمات الأمريكيين بمنع دخول أي قوة إلى هذا الحي، لكن لواء الأمن الوطني رفض الامتثال للتعليمات وبادر باطلاق النار على جنود الفرقة الذهبية الذين اشتبكوا معهم قبل تراجعهم إلى أحد الأحياء في المدينة».

وكشف المصدر، عن بعض الخطوات «السريعة» التي اتخذتها القيادات الأمريكية، مثل «استدعاء حوالي 800 جندي خاضع للتدريب في معسكرات باشراف مدربين أمريكيين في معسكر التاجي، شمال بغداد، ومعسكر خاص في الأردن قبل انتهاء تدريباتهم على قتال حرب العصابات كجنود في صنف القوات الخاصة المعروف باسم قوات المغاوير».

وأكد المصدر على «سيطرة تنظيم الدولة بشكل جزئي على أحياء الضباط والبعث لعدة ساعات بعد هروب مقاتلي الحشد الشعبي والذي تطلب تدخل طيران التحالف الدولي الذي استهدف مقاتلي التنظيم واجبرهم على الفرار من هذه الأحياء».

وأوضح أن «تنظيم الدولة لا يزال يفرض سيطرته على القرى السبع في أطراف الموصل الشمالية الشرقية وعلى الحي العربي وحي الرشيدية في شمال غربي الجانب الشرقي من مدينة الموصل».