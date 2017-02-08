﻿عون قريباً إلى مصر والأردن ويتوافق مع المشنوق على عدم طرح هيئة الإشراف على الانتخابات

بيروت ـ «القدس العربي» : بعد زيارته الرسمية إلى كل من السعودية وقطر، يستعد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لزيارة مصـر والأردن وهو عبّر عن رغبته بإنجاز هذه الزيارة الرسـمية تـلبية لدعـوة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملـك عبدالله الثاني بن الحسين، في سياق استكمال الجـولات التي قـرر القـيام بها إلى مختلف الدول العربية بعد فـترة الانقـطاع بسـبب الشـغور الرئاسي.

وقدم عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء عرضاً لأبرز المواضيع التي أثارها مع الموفدين العرب والأجانب الذين زاروا لبنان اخيراً، حيث تم تناول موضوع النازحين السوريين وتأثيرهم على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأعاد عون التأكيد «أن لبنـان يتحـمل أعـباء كثـيرة نتـيجة النزوح السوري في الوقت الذي يتطلع إلى إنشاء أماكن آمنة ليتمكن النازحون من العودة تدريجياً، وإن كان الأمر يبدو صعباً حتى الساعة لأن المعنيين غير موافقين على أن تكون بإشراف الأمم المتحدة، بل يريدونها تحت إشرافهم المباشر بحجة أن الامر يمس السيادة الوطنية».

وأكد «أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تتأثر بشكل أو آخر بالعدد الكبير للنازحين السوريين، قياساً إلى عدد سكان لبنان ومساحته الجغرافية، والذي لا سابقة له في العالم إلا في الاجتياحات الكبرى التي حصلت عبر التاريخ».

ولفت إلى أن «جميع من يزوره من مسؤولين دوليين يقرّ بحجم هذه المشكلة وضخامة الأعباء التي يتحملها لبنان، إلا أن لا إجراءات مهمة اتخذت بهدف المساعدة في معالجتها».

من جهته، كشف رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري عن قوله «للبعثات الدولية التي تزورنا إن لبنان بات بأكمله أشبه بمخيم للاجئين، من هنا وجوب أن تشمل المساعدات لبنان بأكمله لا منطقة دون الأخرى».

وعرض الرئيس عون على مجلس الوزراء نتائج المحادثات التي أجراها مع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان والتي تضمنت متابعة للمواضيع التي كان بحثها مع خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال إن هناك الكثير من النقاط التي تم التداول فيها وقد بدأ تنفيذها لا سيما تعيين سفير جديد للملكة في لبنان وزيادة عدد رحلات الطيران السعودي إلى لبنان وقدوم الرعايا السعوديين إلى الربوع اللبنانية. وطلب الرئيس عون من الوزراء متابعة كل هذه المواضيع مع نظرائهم السعوديين.

وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عارضاً لأبرز المواضيع التي بحثها مع الوزير السبهان، وأكد أن «العلاقات الثنائية اللبنانية – السعودية متجهة نحو المزيد من التفعيل والانفتاح وأن الحظر الذي كان قائماً ستتم إزالته»، مثنياً على «كلام رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق بين الوزراء المختصين لا سيما أن هناك اتفاقيات ثنائية يجب تفعيلها».

وأكد «العمل على إنشاء لجنة عليا مشتركة مع المملكة كما هي الحال مع مصر وقطر وغيرها من الدول».

وكان مجلس الوزراء استمع إلى عرض وزير المالية علي حسن خليل حول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم خلاله بحث الأوضاع العامة.كما استقبل عون صباحاً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وتناول اللقاء أوضاع وزارة الداخلية والاتصالات الجارية من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات. وقال الوزير المشنوق: «إن هيئة الإشراف على الانتخابات لن تطرح اليوم (أمس)».

وكشف وزير الإعلام ملحم رياشي عن تجاوب رئيس الجمهورية مع اقتراح القوات اللبنانية تخصيص جلسات للحكومة للبحث في قانون الانتخاب، ونقل عنه قوله «علينا أن نعقد جلسات يومية لإقرار قانون الانتخاب، وسيتم إبلاغنا بذلك من الأمانة العامة لمجلس الوزراء».

وأوضح الرياشي أن «هناك لجاناً عدة إضافة إلى كل المكونات اللبنانية تعمل على درس مشاريع القوانين الانتخابية، لكنه في لحظة حاسمة سيكون الملف أمام مجلس الوزراء وفـق مشـروع قانون انتخابي جـديد».