﻿أنصار الصدر يتظاهرون لتغيير مفوضية الانتخابات «المسيّسة»

بغداد ـ «القدس العربي»: شهدت العاصمة العراقية، بغداد، أمس الأربعاء، تظاهرة حاشدة، للمطالبة بتغيير مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها، على أن تعقبها (خطوات تصعيدية)، وذلك، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وسط إجراءات أمنية مشددة، وإخلاء معظم الدوائر لموظفيها داخل المنطقة.

وانطلقت التظاهرة الحاشدة عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة الكرادة الشرقية، وضمت حشود كبيرة من أهالي العاصمة والمحافظات الاخرى، وسط انتشار أمني مكثف للقوات العسكرية وآلياتها.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب بتغيير مفوضية الانتخابات التي اتهموها بتزوير أصوات الشعب. كما طالبوا بفتح المجال أمام الكفاءات المستقلة وإدخالهم في مؤسسات الدولة.

ووجهت اللجنة التنسيقية المسؤولة عن التظاهرة، الدعوة إلى أهالي بغداد والمحافظات، للمشاركة فيها، وأن يكون المشاركون من كل الاطياف والاتجاهات، يرفعون العلم العراقي، بعيداً عن الطائفية.

وشدد بيان لتنسيقية الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري، على وجوب تغيير مفوضية الانتخابات بـ»شخوصها وقانونها»، واصفاً إياها بأنها «فتحت على العراق الجريح سيلاً من الرزايا والبلاءات ونحن ننتظر ونترقب قرار الغائها».

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة السياسية للتيار، جواد الجبوري أن «التظاهرات تهدف إلى الضغط على لجنة الخبراء التي شكلها البرلمان لاختيار مجلس مفوضين جديد لمفوضية الانتخابات»، معرباً عن اعتقاده بأن «اللجنة تعكس المحاصصة السياسية ومتأثرة بالكتل السياسية التي تتعمد تأخير عملها».

وأشار الجبوري إلى «وجود تحفظات كثيرة على نتائج الانتخابات السابقة التي لا تمثل رأي الشعب»، معتبراً أن «هدف التظاهرة، هو تغيير المفوضية لعدم القناعة بأدائها أو آليات عملها التي تخدم جهات سياسية معينة».

وتأتي التظاهرة استجابة لدعوة الصدر، الذي أطلق تحذيرات، «للفساد والمفسدين، من صولة الجائع والمظلوم، إذا ما انتبه وانتفض»، وذلك عبر تغريدة له في موقع «تويتر».

وخاطب الصدر الشعب العراقي، قائلاً: «ها نحن نترقب ما أنتم فاعلون».

وأضاف: «على الفساد أن يحذر صولة الجائع والمظلوم، إذا ما انتبه وانتفض»، سائلاً الله «لجيشنا النصر على الإرهاب، ولثوارنا النصر على الفساد».

كما هدد الصدر، بمقاطعة الانتخابات المحلية، متعهداً بعدم المشاركة فيها حتى يتم «تغيير مفوضية الانتخابات المسيّسة وقانون الانتخابات المجحف».

وذكرت مصادر أمنية، بأن «اجراءات أمنية مشددة بدأت منذ مساء الثلاثاء، قرب مداخل المنطقة الخضراء التي تتمركز فيها معظم مقرات الحكومة كمجلس النواب ورئاسة الوزراء، إضافة إلى السفارات والمنظمات الأجنبية».

وانتشرت دوريات القوات الأمنية التابعة إلى «لواء بغداد» المكلف بحماية العاصمة، في ساحة التحرير وجسر الجمهورية المجاور لمدخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى تواجد مكثف في مدخل المنطقة الاخر قرب ساحة الحرية في الكرادة الشرقية، وذلك لمنع أي تجمع أو تظاهر.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية شددت بأنها لم تمنح الموافقة على تنظيم أية تظاهرات قرب المنطقة الخضراء حتى الان»، مشيرة إلى «تعليمات صارمة من وزير الداخلية الجديد، القيادي في منظمة بدر قاسم الاعرجي، بعدم السماح بأي تجمع قرب المنطقة الخضراء».

وصدرت الأوامر، إلى «القوات الأمنية باتخاذ اسلوب الحزم الفوري لتفريق اية تجمعات تزيد عن 10 اشخاص»، وفق المصادر، التي لفتت كذلك إلى «نشر كميات كبيرة من الاسلاك الشائكة في المناطق المتوقع حصول تظاهرات فيها».

وضمن الاجراءات الاحترازية، أكد نائب رئيس جلس النواب، آرام شيخ محمد، أن هيئة رئاسة مجلس النواب اتخذت قرار يقضي بإخلاء مبنى البرلمان خشية اقتحامه من قبل المتظاهرين.

وأضاف، في بيان، «قررنا كهيئة رئاسة مجلس النواب إخلاء مبنى البرلمان خشيه اقتحامه من قبل المتظاهرين وإيمانا بالتظاهرات والحراك المدني»، مشدداً على أن البرلمان «مؤسسة مدنية ومنتخبون من قبل الشعب وليس ضد الشعب، نحن نرى أن البرلمان المستهدف الأول في هذا الحراك تحت عنوان «تغيير المفوضية العليا للانتخابات».

كذلك، طلب كل من مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات وعدد من الوزارات والدوائر الحكومية داخل المنطقة الخضراء، من موظفيهم مغادرتها، تحسبا من اقتحامها من قبل المتظاهرين، طبقاً لمصادر.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أكد على ضرورة تشكيل مفوضية انتخابات جديدة. داعياً مجلس النواب إلى الإسراع في مع اقتراب انتهاء العمر القانوني لعمل المفوضية الحالية في 20 أيلول/ سبتمبر القادم.

كما أعلن أن التظاهرات حق طبيعي للمواطنين، ومن واجب الدولة أن توفر الحماية للمتظاهرين ولاملاك الدولة والمواطنين ايضا.

ومن جانبه، أبدى نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف القائمة العراقية، إياد علاوي دعمه لتظاهرات أنصار الصدر، مؤكداً مشاركته فيها.

وأوضح علاوي في تصريحات متلفزة، أن «العبادي ليست لديه جدّية بتحقيق الإصلاحات»، مشدداً على «أهمية استمرار الاحتجاجات الشعبية لتحقيق الإصلاحات».

واعتبر مراقبون في بغداد أن التظاهرة هي تعبير عن الإصرار الشعبي على استمرار الثورة ضد الفساد والفاسدين، وضد المحاصصة السياسية التي تتمسك بها القوى السياسية والتي حرمت البلد من الكفاءات. فضلاً عن أنها تأكيد لدور الحركات الداعية للاصلاح مثل التيار الصدري وغيره في الشارع العراقي.