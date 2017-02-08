﻿الكويت ترحب بفتح حوار خليجي ـ إيراني حول سوريا واليمن يسهم في احتواء التوتر في المنطقة

لندن ـ «القدس العربي»: صرح نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن فتح حوار مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي حول سوريا واليمن يصب في مصلحة الجانبين.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أكد خالد الجار الله أن حوار دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران سيصب في مصلحة الطرفين ويسهم في احتواء ومعالجة بؤر التوتر في المنطقة.

وجاء ذلك في رد نائب وزير الخارجية الكويتي على سؤال للصحافيين حول تصريح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استعداد بلاده للحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي حول الأوضاع في سوريا واليمن.

وقال الجار الله «بكل ترحيب وإيجابية تلقينا هذا التصريح وهو بالفعل ما نتطلع إليه»، مضيفاً أن الحوار سيكون في مصلحة إيران ومصلحة دول الخليج ودول المنطقة. وأوضح أن هذا الحوار «يسهم بشكل فعال في احتواء الكثير من بؤر التوتر في المنطقة سواء في اليمن أو سوريا أو أي مكان آخر في منطقتنا وسيقود إلى تطويق هذه الصراعات».

وكشف مصدر مطلع مقرب من الفريق الإعلامي لمكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن إحدى أهم نقاط أجندة زيارة وزير الخارجية الكويتي لطهران كان فتح قناة تواصل وحوار بين دول الخليج وسوريا.

وأضاف المصدر أن صباح الخالد الحمد الصباح طلب من طهران أن تكون وسيطاً لفتح قناة تواصل بين العواصم الخليجية ودمشق، وأن الكويت ستكون جسر التواصل مع النظام السوري خلال المراحل الأولى. وفي يوليو /تموز 2015، كشفت بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن زيارة رئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي مملوك الرياض، والتقى ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس جهاز الاستخبارات السعودي، صالح الحميدان، بوساطة جهاز المخابرات الخارجية الروسي بتكليف من فلاديمير بوتين.

وطرح الفكرة الرئيس الروسي على الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى موسكو، واشترطت السعودية أن اللقاء يتم في الرياض، ونقلت طائرة عسكرية روسية الوفد الأمني السوري إلى الرياض حينها. وفي 29 يوليو/ تموز 2015، زار وفد دبلوماسي وأمني إماراتي العاصمة السورية. وسبقها زيارات عدة لعلي مملوك لأبو ظبي خلال فترات قبل زيارة الوفد الإماراتي لدمشق.