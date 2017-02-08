﻿وزارة الإعلام تدعو لأكبر حملة تضامن عالمية ضد المستوطنات

رام الله – «القدس العربي»: تتابع وزارة الخارجية الفلسطينية باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية على إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى «قانون التسوية» الذي يتيح لدولة الاحتلال شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة وسرقة المزيد. كما أعربت عن ترحيبها بالإدانات الدولية الواسعة التي تعكس ضجر المجتمع الدولي من حالة التمرد الإسرائيلي المتواصلة على القانون الدولي واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة اسرائيل كقوة احتلال وتجسد في الوقت ذاته الإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيسة أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وترى ان مجمل ردود الفعل الدولية لا ترتقي الى مستوى وخطورة تلك الجريمة، ولا تعدو كونها تكراراً لصيغ الإدانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض، التي لا تتضمن توجها حقيقيا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته. هذا بالإضافة الى حالة الصمت غير المبرر التي تلف مواقف بعض الدول حتى الآن وفي مقدمها الولايات المتحدة وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن موقفها من الاستيطان ودعم عملية السلام وحرصها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر بيان للخارجية أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الإدانة للاستيطان ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها ولا تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول وإسرائيل. كما أن دولة الاحتلال تفسر تلك الردود والإدانات الشكلية على أنها تشجيع لها لمواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي عبر تصعيد عملياتها الاستيطانية الهادفة الى إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل. كما ان انتهاكا جسيما بحجم هذا التشريع الاستعماري يستدعي عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول اسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدم ذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ودعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة اسرائيل كقوة احتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.

من جهتها دعت وزارة الإعلام الفلسطينية الاتحادات الإعلامية العربية والدولية وفي مقدمها منظمة المؤتمر الإسلامي وذراعها الإعلامية واللجنة الدائمة للإعلام العربي المنبثقة عن جامعة الدول العربية واتحاد الإذاعات العربية والاتحاد الدولي للصحافيين وسائر نقابات الصحافيين وشتى الأطر والقنوات الفضائية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية لأكبر حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني عقب تمرير «الكنيست» الإسرائيلي لمشروع ما يسمى «قانون التسوية» الذي يشرعن المستوطنات ويتحدى إرادة العالم والقوانين الدولية.

كما طالبت بضرورة إعلان العشرين من شباط/ فبراير الحالي يومًا للتضامن مع الفلسطينيين ضد الاستيطان من خلال تكثيف البث والنشر وتسليط الضوء بكل لغات الأرض على إرهاب الاستيطان الذي يحوّل حياة الفلسطينيين إلى كابوس ويدمّر كل فرص الوصول إلى سلام متوازن يعيد للفلسطينيين حقوقهم التاريخية.

وتم الإعلان رسميًا عن البدء بمخاطبة المنظمات والأطر العربية والإقليمية والدولية الإعلامية للمشاركة في حملة التضامن، ولإيصال رسالة رفض الاستيطان وقانون الاحتلال الأخير إلى شتى بقاع العالم ولتعريف الرأي العام العالمي بالتداعيات المدمرة للاستيطان الذي يعد الوجه الآخر للتطهير العرقي.

وفي المقابل تتلكأ الإدارة الأمريكية في إعلان موقفها من القانون الذي سنته الكنيست. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية إن ادارة ترامب معنية بمناقشة الموضوع مع الجانبين. وحسب أقواله فإنه من المتوقع ان يتم اخضاع القانون للمحكمة العليا في اسرائيل، ولذلك فإن الإدارة لن تعقب حتى يصدر قرار المحكمة العليا. وأضاف أن «هذه هي المرة الأولى منذ عام 1967 التي سيتم فيها تطبيق القانون المدني الاسرائيلي بشكل مباشر على الضفة الغربية والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قال بوضوح إنه لن يدافع عن هذا القانون».

وشحبت الحكومة البريطانية رسميا القانون. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية توبياس الوود إن القانون يشق الطريق نحو توسيع كبير للمستوطنات في أعماق الضفة الغربية ويهدد فرص تطبيق حل الدولتين. وأضاف»»أنا اشجب هذا القانون الذي يمس بمكانة اسرائيل في نظر شركائها في المجتمع الدولي».ووصفت ألمانيا القانون الاسرائيلي بأنه يزعزع إيمانها بالتزام اسرائيل بالسلام.

في غضون ذلك بعث السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإجراءات غير القانونية والتدابير الاستفزازية التي لا تزال ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح أنه منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 2334 ارتكبت إسرائيل آلاف الانتهاكات عمدا وبشكل منهجي في خرق صارخ للقانون الدولي ولقرارات المجلس ولدعوات المجتمع الدولي لها بوقف انتهاكاتها والالتزام بالسلام. في يوم 6 شباط مباشرة بعد اعلان إسرائيل خططا لبناء أكثر من 5500 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، اعتمد الكنيست ما يسمى «قانون التسوية» بغرض تسهيل وإجازة المصادرة والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية. ويشكل هذا الإجراء الإسرائيلي محاولة سافرة «لتقنين» جريمة تهدف إلى تعزيز مشروع إسرائيل الاستيطاني غير القانوني وسرقة الأراضي الفلسطينية سواء من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الحكومة الإسرائيلية وقوات احتلالها.

وأكد المسؤول الفلسطني أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، «هي غير قانونية في جميع أشكالها، فالاستيطان الاستعماري محظور حظرا باتا والقانون الدولي واضح في هذا الصدد، اتفاقية جنيف الرابعة تحظر نقل المدنيين من السلطة القائمة بالاحتلال الى الأراضي المحتلة، البروتوكول الإضافي الأول ينص على أن هذه التدابير هي انتهاكات جسيمة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب».