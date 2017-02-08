﻿نائب عن كتلة المالكي: الكويت عراقية وتابعة لولاية البصرة

بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبرت النائبة عواطف نعمة، عن «دولة القانون»، التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، أن «الكويت بالكامل عراقية وتابعة لولاية البصرة وفقاً للخرائط المثبتة لدى الأتراك والموجودة في بريطانيا»

وأبدت في بيان استغرابها من «ادعاءات نواب في مجلس الأمة الكويتي بأن قناة خورعبد الله كويتية». وأوضحت أن «تلك الادعاءات تثير السخرية، والأجدر بهم أن يراجعوا الخرائط الموجودة لدى الأتراك والتي توجد نسخة منها في بريطانيا وتثبت ان الكويت كانت جزءً من ولاية البصرة ولكن الانكليز قاموا باقتطاعها والسماح لآل صباح بإعلان إمارة أو مشيخة فيها على غرار أية منطقة تتشكل فيها حكومة محلية على أساس عشائري».

وأضافت أن «حالة الهستيريا التي يعيشها بعض نواب مجلس الأمة الكويتي لا مبرر لها، والأجدر بهم بدلاً من إطلاق هذه التصريحات أن يعرفوا قدر نفسهم وحجم دويلتهم التي تستقوي بالدول العظمى التي استحدثتها ولولاها لما كان لها وجود على الخارطة أساسا».

وشددت على أن «العراق ليس مجبرا اليوم على الالتزام بالقرارات الدولية نتيجة السياسات الرعناء للنظام البعثي، وعلى وزارة الخارجية العراقية أن تخرج عن صمتها وترد الرد المناسب على هذه التصريحات الوقحة، ومن واجب الحكومة العراقية الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه».