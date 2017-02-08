﻿الأمم المتحدة تطلق مناشدة دوليةلانقاذ اليمنيين من المجاعة

تعز ـ «القدس العربي»: أطلقت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون في العمل الإنساني مناشدة دولية للحصول على 1.2 مليار دولار من أجل تقديم المساعدة المنقذة للأرواح لحوالي 12 مليون شخص في اليمن خلال العام الحالي 2017 والتي تُعدّ المناشدة الإنسانية الأكبر في تاريخ اليمن.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين، أثناء إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن «لقد أدّت سنتان من الحرب إلى تدمير اليمن وتركت الملايين من الأطفال والنساء والرجال في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية ودون الدعم الدولي ربما يواجه هؤلاء السكان خطر المجاعة خلال العام 2017. ولذلك فإنني أحثّ المانحين على مواصلة وزيادة الدعم الذي يقدمونه من أجل تنفيذ هذه الاستجابة الجماعية».

وأضاف أوبراين أن «شركاء العمل الإنساني جاهزون لتقديم المساعدة، ولكنهم يحتاجون إلى الوصول السريع ودون معوقات إلى المناطق المحتاجة كما أنهم بحاجة إلى الموارد الكافية لتلبية االحتياجات الإنسانية حيثما تظهر الحاجة لذلك».

وأشار إلى أن ملايين اليمنيين يواجهون كل يوم مخاطر تهدد سلامتهم وحقوق الإنسان الأساسية وتؤدي تكتيكات الحرب المتعمدة إلى تسريع انهيار المؤسسات الرئيسية والاقتصاد في البلد وهذا ما يفاقم من ضعف وهشاشة السكان، مؤكدا أن حرب السنتين الماضيين في اليمن ترك ما يقارب 19 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي سكان البالد، في حاجة ماسّة للمساعدة الإنسانية.

وذكرت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن أن نحو 3.10 مليون يمني تأثروا بالحرب اليمنية بشكل حادّ وهم بـ»حاجة ماسة لمساعدة إنسانية فورية للبقاء على قيد الحياة بما يشمل توفير الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الطبية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والحماية»، مشيرة إلى أن حوالي 3.3 مليون شخص في اليمن بمن فيهم 1.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحادّ بينما لا يزال مليونا شخص في حالة نزوح جماعي داخلي، وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية العاجلة.

وأوضح بيان وكالات الأمم المتحدة أنه تم تصميم خطة للاستجابة الإنسانية لعام 2017 خصيصا لتوفير المساعدة لعدد محدود من الأشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة من الذين يتهددهم خطر الانزلاق إلى وضع الحاجة الماسة.

وكانت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن وأكثر من 120 من الوكالات الدولية والمحلية الشريكة معها قامت خلال عام 2016 بتوفير المساعدة الإنسانية المباشرة إلى ما يزيد عن 6.5 مليون شخص إنطلاقا من المراكز الإنسانية في محافظات عدن والحديدة وإب وصنعاء وصعدة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك «نحن ملتزمون بأن تكون خططنا مبنية على المعلومات الصحيحة والقدرات التنفيذية الفعلية وأنا أطلب من المانحين دعم اليمن الذي هو اليوم في أمس الحاجة لذلك».

من جهتها ذكرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن مرتشل ريلان أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن، تسببت في زيادة الاحتياجات الإنسانية الطارئة لأكثر من 70 في المئة من المواطنين.

وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس «إن أكثر من 4 آلاف مدني، قتلوا منهم ألف و332 طفلا، فيما أضحى 14 مليون يمني دون مياه صالحة للشرب، و14 مليون شخص بالكاد يحصلون على الخدمات الصحية وحوالي مليوني نازح نصفهم من الأطفال ومليوني طفل خارج المدارس».

وأوضحت أن منظمة يونيسيف، وخلال العام الحالي 2017، ستعمل على تنفيذ مشاريع خاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتغذية واالبيئية، وحماية الطفل والحماية الاجتماعية، من خلال توفير 236 مليونا و 584 الف دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأطفال الأكثر ضعفا في مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضحت أنه «تم تلقيح حوالي 4 ملايين طفل يمني ضد شلل الأطفال وعلاج ما يقارب 182 الف مصاب بسوء التغذية الحاد، فيما استفاد حوالي 3 ملايين شخص من الوصول إلى المياه، وأكثر من مليون شخص من خدمات الإصحاح البيئي، وتمكنت المنظمة من إيصال مستلزمات النظافة لعدد 340 الف شخص، وتم تحديد مليونين و 662 الف طفل متضرر من النزاع وإحالتهم على خدمات حماية الطفل وتوعية 887 ألف طفل بمخاطر الألغام».