﻿عصيان مدني لأهالي سيناء وتأسيس لجنة للدفاع عن المحافظة

القاهرة ـ «القدس العربي»: بدأ عدد من أهالي العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، العصيان المدني بالامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء المستحقة عن شهر فبراير/شباط الجاري، احتجاجا على مقتل 10 أشخاص برصاص قوات الأمن في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ اتهمتهم وزارة الداخلية حينها بالانتماء لتنظيمات «إرهابية»، بينما قال ذووهم إنهم كانوا معتقلين.

وقالت اللجنة الشعبية للعريش، في بيان إن «الامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه للحكومة يأتي كخطوة تصعيدية بعد تنفيذ قرار عدم لقاء وزير الداخلية، وهو اللقاء الذي أبلغهم به الدكتور حسام الكاشف عضو مجلس النواب عن شمال سيناء». وأكدت على أن «اختيار يوم 11 فبراير لبدء العصيان المدني رسميا تزامنا مع ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم، انتصار لثورة 25 يناير».

ودعت اللجنة التي انبثقت عن مؤتمر العريش الذي عقد في منتصف يناير الماضي، لـ«عقد مؤتمر شامل لمدن شمال سيناء في 25 من فبراير الجاري، للنظر في مزيد من الخطوات التصعيدية».

وأضاف بيان اللجنة: «ازدادت الإجراءات التعسفية والتضييق الأمني على أهالي سيناء، وتم منع أي مصري لا يقيم بسيناء من دخولها إلا بـ«كارت أمني»، علاوة على تشديد الكمائن الأمنية والتضييق على المسافرين، ولم يتم إخطارنا ببدء إجراءات التحقيق في كل تلك الوقائع التي تم تقديمها في بلاغ للنائب العام».

وتابع: «لم يصدر بيان من أي جهة رسمية بتبرئة المقتولين وتقديم قتلتهم للمحاكمة، إضافة إلى زيادة عدد الكمائن، وعدم الإفراج عن المحتجزين قسريا، ممن لو توجه لهم اتهامات إدانة أو يقدموا للمحاكمة».

وقال أشرف أيوب، المنسق الإعلامي للجنة الشعبية بلعريش، لـ»القدس العربي»: «قررنا العصيان بعدما استنفدنا كل المحاولات التفاوضية لضبط قاتلي ضحايانا العشر، كما تم تسجيل نحو 120 محتجز قسريا على صفحات أهالينا بمواقع التواصل الاجتماعي، دون توجيه اتهام رسمي لهم». وأضاف أيوب أن «اللجنة أرجأت خطوات الإضراب العام بشمال سيناء، مراعاة لظروف البلاد الاقتصادية والأمنية، وحتى لا يُتهم الأهالي بدعم الإرهاب». في سياق مواز، تعقد اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء مؤتمرها التأسيسي، اليوم الخميس، في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالقاهرة. وتضم اللجنة أحزاب الكرامة والتيار الشعبي تحت التأسيس، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والحرية، والعدل.

وقال مؤسسو اللجنة إن «التطورات الأخيرة في شبه جزيرة سيناء

عكست واقع أزمة فقد السيادة الوطنية المصرية عليها، الأمر الذي سمح بانتشار التنظيمات الإرهابية فيي المنطقة (ج) البالغ عمقها 40 كيلومترا على الخط الطولي الحدودي مع الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة فى شمال سيناء، وجعل المنطقة خاصرة رخوة تستنزف دماء المئات من المصريين وتشكل ضغطا على المواطنين وقوات حرس الحدود الرمزية هناك، مما جعلهم بين فكي رحى إرهاب التكفريين من ناحية وبطش النظام من ناحية أخرى»، حسب قول المؤسسين.

وأضافوا: «في الوقت الذي يشهد تصاعد الإرهاب في سيناء، أعلن النظام الحاكم عن سلسلة مشاريع وإجراءات، بداية من اتفاقية تتضمن تنازله عن السيادة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وهو تنازل سبقه تنازل آخر في اتفاقية الاستسلام بجعل مضيق تيران ممرا ملاحيا دوليا، وعدم سيادة الدولة ودستورها وقانونها على المنطقة الاقتصادية الحرة في محور قناة السويس وشرق القناة، بحيث يمكن أن تصبح منطقة لها طابع دولي».

وأشار المؤسسون إلى أن هناك تخوفا أن تكون تلك المنطقة الاقتصادية بشروطها الخاصة تشكل مزيدا من عزلة سيناء عن باقي الأراضي المصرية، إضافة إلى وضع النظام مؤخرا لشروط وتصاريح تعتبر قيودا على دخول وحركة المواطنين الطبيعيين والسياحة الداخلية الصغيرة في سيناء شمالا وجنوبا، وتوج تلك الإجراءات بقرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، رقم 215 لسنة 2017، بمنع ملكية أبناء سيناء لأراض يسكنون عليها ويزرعونها عقودا طويلة، ما يتعارض مع الدستور وحق المواطنة بالإضافة لتفويض رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بإعطاء الحق فى التملك دون رقابة لاحقة، حسب ديباجة تأسيس اللجنة.

ويرى المؤسسون للجنة الشعبية للدفاع عن سيناء أن هناك خطرا حقيقيا يضاف لما فرضته اتفاقيات الاستسلام مع العدو يتجسد في مخططات ـ أطلقوا عليها «كامب ديفيد الثانية» ـ تتضمن جعل سيناء شبه جزيرة دولية لا سيادة للدولة المصرية عليها، وتثبيت معاهدة السلام مع العدو من خلال إحلال المنطقة الحرة محل المنطقة (أ) المذكورة في المعاهدة مع بقاء المناطق (ج) دون حماية حقيقية تحت تهديد الكيان الصهيوني، علاوة على تفريغ شمال سيناء خاصة رفح والعريش من كثافتها السكانية.

واختتم المؤسسون بأن كل ما سبق بالإضافة لتبعات اتفاقية الاستسلام للعدو، فإن هناك مخاطر ضياع سيناء وتدويل أوضاعها ولهذا ندعو لتكوين اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء أرضا ومواطنين.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، وأحد مؤسسي اللجنة، أن الأخيرة تضم في صفوفها شخصيات عامة، مثل القيادي العمالي كمال خليل، وأنها ستدشن موقعا إلكترونيا لجمع التوقيعات قريبا. وأضاف الحسيني أن سيناء تمثل بوابة مصر الشرقية وتصدرت الأزمات المصرية في الفترة الأخيرة، من انتشار الجماعات الإرهابية، إضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية التي عرفت إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، مشيراً إن إلى أن حل كل هذه الأزمات يتمثل في تنمية سيناء وإلغاء معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل.