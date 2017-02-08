﻿تهديد عشائري بتصفية صحافي عراقي كشف فساد شقيق وزيرة الصحة

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف مدير تحرير صحيفة الصباح العراقية «شبه الرسمية» أحمد عبد السادة، قبل أيام، عن تعرضه إلى تهديد «عشائري» من قبل عشيرة وزيرة الصحة العراقية، بسبب اتخاذه اجراء اداريا ضد شقيقها الذي يعمل في الصحيفة ذاتها.

وسجل، عبد السادة، شكوى قضائية ضد شيخ عشيرة الوزيرة، الذي هدده، كما قال بالقتل.

وقال عبد السادة، لـ«القدس العربي»: «تلقت عائلتي وعشيرتي خلال الايام الماضية، اتصالا من شيخ عشيرة وزيرة الصحة العراقية، تضمن تهديدا واضحا بتصفيتي في حال عدم استجابتنا لمطلبه بالمثول امام العشيرة»، مؤكداً ان «التهديد تضمن وبشكل صريح، هدر دمي وقتلي اينما وجدوني».

وبين عبد السادة، أن سبب التهديدات قيامه بحكم عمله الوظيفي بـ«كشف الفساد الإداري لشقيق وزيرة الصحة (الموظف في جريدة الصباح) والمرفق فساده في الوثائق المنشورة أدناه».

وأضاف: «رفضتُ ومعي عشيرتي التهديد والحضور إلى عشيرة الوزيرة، وأبلغنا شيخها بالاحتكام إلى القضاء، وانه السبيل الوحيد لحل ما يعتقدونه اهانة تجاه شرف الوزيرة التي ينتمون اليها».

وتابع: «لن أحتكم سوى للقانون ولن أخضع للابتزاز العشائري مهما كانت النتائج، ولكي أوصل رسالة، وسط التهديدات بالتصفية، بأنه لا يوجد شخص فوق القانون حتى لو كان شيخاً لعشيرة وزيرة».

وشدد على أن «أي تنازل يعني التخلي عن سلطة القانون، ومعنى ذلك عدم امكانية اتخاذ اي اجراء اداري في المستقبل ازاء اي موظف فاسد، خشية من نفوذ عشيرته وسطوتها».

وقال: «قمت مساء الاثنين بتسجيل شكوى قضائية ضد شيخ العشيرة شخصيا بتهمة التهديد بالقتل والتصفية».

ورأى السادة أن الذي يتعرض له «هو اختبار لحريتنا وللصحافة ولسلطة الدولة ومؤسساتها القانونية».

المرصد العراقي للحريات الصحافية (منظمة مجتمع مدني تعمل بالشراكة مع نقابة الصحافيين العراقيين)، قال في بيان، أن السادة، ابلغه بتعرضه «خلال الأيام الماضية، وما زلت أتعرض إلى تهديدات عشائرية من قبل عشيرة وزيرة الصحة (عديلة حمود) لأنني قمت ـ بحكم عملي الوظيفي ـ بكشف الفساد الإداري لشقيق وزيرة الصحة (الموظف في جريدة الصباح)، ولهذا أعلن هنا بأنني لن أحتكم سوى للقانون».

واكد انه لن يخضع «لتلك الضغوطات العشائرية حتى لو تعرضت للقتل، وذلك لأن الخضوع لتلك الضغوطات يعني بأن منطق القوة قد تغلب على منطق الحق وسلطة القانون، ويعني كذلك بأننا لن نتمكن في المستقبل من محاسبة أي موظف فاسد».

وطالب المرصد، «بتوضيحات من مكتب الوزيرة، وتجنب استخدام العنف، أو التهديد الذي يقوض حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة خاصة»، مشيرا إلى ان عبد السادة زوده «بوثائق عن تلك التجاوزات».

كما أكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، مساندتها وتضامنها مع عبد السادة، معتبرة «ما يجري انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام المكفولة دستوريا، لا سيما وان هذه الضغوطات تؤثر بشكل مباشر على اداء العمل الصحافي».

وطالبت الجمعية، «رئيس الوزراء (حيدر العبادي) بتحمل مسؤولياته، ومحاسبة الوزيرة عديلة حمود لتحولها إلى مدرج يحلق من خلالها اقاربها فوق القانون، ويمارسون عملية التهديد العشائري والابتزاز الوظيفي»، مشددة على ان «هذه العناصر لا يجب ان تبقى في اروقة الصحافة، لأنها تزيد الفساد المستشري في البلد فسادا وسوءا».

كما دعت الجمعية «مجلس النواب ولا سيما لجنة الثقافة والإعلام للتدخل من اجل استجواب الوزيرة د. عديلة حمود، لذات الاسباب».

وحاولت «القدس العربي»، تأمين اتصال مع شقيق الوزيرة، لمعرفة رده على الاتهامات الموجه له، وايضاح وجهة نظره ازاء القضية نفسها، لكنه اعتذر بالقول انه «ليس لدي أي تعليق».

وحسب تقارير ميدانية صادرة عن منظمات مختصة، فإن المخاطر التي تهدد الصحافيين العراقيين مازالت متعددة الاشكال ما بين القتل والخطف والتهديد، فضلاً عن إغلاق العديد من المحطات التلفزيونية والمواقع الإخبارية.

كما يتعرض الصحافيون لتهديدات مباشرة وغير مباشرة لمنعهم من كشف ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين، وهو الامر الذي يشير إلى تصاعد متزايد في التضييق على الحريات الصحافية في العراق.