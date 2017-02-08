﻿الحكومة السورية والمعارضة تتبادلان أكثر من 100 سجين بينهم نساء وأطفال في حماة

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول في المعارضة المسلحة إن الحكومة السورية وجماعات معارضة تبادلت عشرات السجينات والرهائن بعضهن معهن أطفالهن في محافظة حماة مساء الثلاثاء.

وأضاف المرصد أن ممثلي الحكومة والمعارضة تبادلوا 112 شخصا بينهم 24 طفلا في بلدة قلعة المضيق التي تسيطر عليها المعارضة بريف حماة. وكانت هناك كثيرات محتجزات منذ سنوات.

وذكر أنه تم الإفراج عن نحو نصف النساء من سجون حكومية ثم نقلن إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة.

في المقابل أفرجت جماعات معارضة مختلفة عن البقية فضلا عن ثلاثة رجال لم يتم الكشف عن هوياتهم ونقلوا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة على الساحل.

وقال المرصد إن عمليات التبادل من هذا النوع كانت نادرة في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أعوام لكن معدلاتها زادت في الأشهر القليلة الماضية.

وقال محمد رشيد المتحدث باسم جماعة «جيش النصر» المعارضة التي تنشط في حماة إن لجنة أهلية تتفاوض على مثل تلك المبادلات مع الحكومة أشرفت على المبادلة الثلاثاء.

وأضاف أن السجناء على الجانبين كان بينهم أطفال وأن بعض النساء وضعن أطفالا أثناء الاعتقال.

وذكر رشيد أن أغلب الرهائن الذين أطلقت المعارضة سراحهم كانوا من محافظة اللاذقية الساحلية معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد وكانوا محتجزين منذ 2013.

وقال إن بعض النساء الذين أفرجت الحكومة عنهن كن محتجزات منذ بداية الانتفاضة في 2011. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية.

من جهة أخرى ارتفعت حصيلة قتلى الغارات التي استهدفت الثلاثاء مقار تابعة لـ»جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) في شمال غرب سوريا إلى 46 قتيلا على الأقل بينهم 24 مدنيا، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الاربعاء.

وأفاد المرصد بارتفاع حصيلة قتلى الغارات التي استهدفت المقار ومحيطها في مدينة إدلب إلى 46 شخصاً على الأقل، بينهم 24 مدنيا. وذكر أن بين المدنيين عشرة أطفال و11 امرأة، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة.

ولم يتضح وفق المرصد ما إذا كانت الطائرات التي شنت الغارات روسية أم تابعة للتحألف الدولي بقيادة واشنطن. إلا أن الجيش الروسي أكد الثلاثاء أن طائراته «لم تشن أي ضربات على إدلب البارحة أو خلال هذا الاسبوع أو حتى منذ بداية العام 2017».

وتتعرض «جبهة فتح الشام» ومجموعات جهادية أخرى متحألفة معها منذ بداية كانون الثاني/يناير لقصف جوي عنيف نفذ الجزء الأكبر منه التحألف الدولي بقيادة واشنطن وأسفر عن مقتل أكثر من 150 عنصرا، بينهم قياديون، وفق المرصد.

وأكد متحدث باسم البنتاغون الثلاثاء أن غارة شنها التحألف الدولي السبت قرب مدينة إدلب استهدفت القيادي الجهادي أبو هاني المصري، من دون أن يحدد مقتله. وتسيطر «جبهة فتح الشام» وفصائل إسلامية أخرى على كامل محافظة إدلب منذ العام 2015.

وتشهد سوريا منذ اذار/مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.