﻿تنظيم «الدولة» خطّط لتنفيذ عملية انتحارية في وسط بيروت بعد اختراق شركة «سوليدير» وتجنيد مشرف على كاميرات المراقبة

بيروت ـ «القدس العربي»: بعد صمت دام شهراً على إحباط محاولة إرهابية كان يخطّط لها تنظيم «الدولة» (داعش) في وسط بيروت، خرج الأمن العام عن هذا الصمت وأصدر بياناً توضيحياً حول ملابسات الأمر الذي كشف عنه المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد في حديث تلفزيوني وتوسّع به عدد من وسائل الإعلام.

وجاء في بيان الأمن العام « تداولت وسائل الإعلام في اليومين الماضيين معلومات عن قيام المديرية العامة للأمن العام بتوقيف اشخاص على خلفية تحضيرهم لتنفيذ عمل إرهابي في وسط بيروت بتكليف من تنظيم إرهابي .يهم المديرية العامة للأمن العام، أن توضح الآتي: في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءعلى إشارة النيابة العامة المختصة اللبناني (م.ص) والفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة اشخاص للالتحاق بصفوفه. وبنتيجة التحقيق معهما:

-اعترف اللبناني (م.ص) بالتواصل مع قيادات في تنظيم إرهابي في سوريا ومحاولة المغادرة اليها للالتحاق بصفوفه بتسهيل من الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) عبر أشخاص متواجدين في مخيم عين الحلوة . وأنه أقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الأمنية التي تمر في وسط بيروت، بالتنسيق مع شقيقه (ح.ص) المنتمي إلى التنظيم الإرهابي والفلسطيني المذكور تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية.

كما اعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) بإقدامه على محاولة تسهيل مغادرة اللبناني (م.ص) إلى سوريا والطلب منه معلومات عن بعض الشخصيات المتواجدة في وسط بيروت مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة بهدف تنفيذ عملية انتحارية ، إلى جانب تجنيد العديد من الأشخاص لمصلحة التنظيم الإرهابي وتسهيل انتقالهم إلى سوريا بالتنسيق مع كل من الإرهابيين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ( ز.أ)، ( ز.ك) و(ب.ح).بعد انتهاء التحقيق معهما، أحيلا على القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين».

وأفيد أن الموظّف المخترق المعنيّ بمتابعة كاميرات المراقبة التابعة لسوليدير في وسط البلد هو من مدينة صيدا، وقد كلّفه « تنظيم الدولة « وجمع معلومات عن مواكب الشخصيات السياسية والمواقع الاقتصادية والسياحية في وسط بيروت. كذلك جمع معلومات عن مداخل منزل الرئيس سعد الحريري ومخارجه.

وهذه هي العملية الاستباقية الثانية بعد عملية «مقهى الكوستا» في شارع الحمراء التي يُكشف عنها والتي تحبطها الأجهزة الأمنية.