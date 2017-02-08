﻿البيت الأبيض يمهد لوضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب وترامب قد ينشر الجزء السري للاتفاق النووي

لندن ـ «القدس العربي»: صرح مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحاً قد يؤدي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية، فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أنه من الوارد أن يكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل سرية تتعلق بالاتفاق النووي.

وبحسب وكالة «رويترز»، قال المسؤولون الأمريكيون إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات في الولايات المتحدة بشأن مثل هذا الاقتراح، الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

والحرس الثوري هو أقوى كيان أمني إيراني على الإطلاق وهو يسيطر أيضاً على قطاعات كبيرة من اقتصاد إيران وسُدُس الناتج الإجمالي المحلي، وله نفوذ قوي في نظامها السياسي.

وقد يأتي الاقتراح في شكل أمر تنفيذي يحمل توجيهات لوزارة الخارجية ببحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية. ويحث بعض أكثر مستشاري ترامب في البيت الأبيض تشدداً الرئيس على زيادة العقوبات على إيران منذ أن بدأت تتضح ملامح إدارته. وبعد تشديد العقوبات على إيران الأسبوع الماضي رداً على اختبار صاروخ باليستي، قال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الإجراء خطوة «مبدئية».

على صعيد متصل بتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كشفت وسائل إعلام أمريكية أنه من الوارد أن يكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل سرية تتعلق بالاتفاق النووي. وأفاد موقع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية أنه من الممكن أن يفصح دونالد ترامب عن الجزء السري للإستفاق النووي الموقع بين المجموعة السداسية وإيران يوليو/ تموز 2015.

وأضاف التقرير أن الضغوط تزايدت على الرئيس الأمريكي للكشف عن التفاصيل السرية المتعلقة بصفقة الغرب النووية مع طهران، وأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (السي آي أي)، مايك بومبيو، يُلح على ضرورة نشر الأجزاء السرية للاتفاق النووي خاصة بعد الاختبار الصاروخي الإيراني الأخير، فضلاً على كبار وزعماء الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين ومنهم بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وأوضحت «فوكس نيوز» أن عكس ما كانت إدارة باراك أوباما تقوله، فالاتفاق النووي مع إيران ليس توافقاً شفافاً وفيه إجزاء مثيرة للقلق. وسبق أن أكدت مستشارة الأمن القومي خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق، سوزان رايس، بأنه تم توقيع وثائق تتعلق بالاتفاق النووي، لكنه لا يمكن الإفصاح عنها بسبب قواعد وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.