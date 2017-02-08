أعضاء بـ”الشيوخ” يقدمون مسودة تشريع لتقييد صلاحيات ترامب

واشنطن ـ من أثير كاكان: يحاول أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، لمنعه من رفع العقوبات عن روسيا.

وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ، الأربعاء، مسودة تشريع من أجل قراءتها في المجلس، تمنع الرئيس الأمريكي من محاولة رفع عقوبات بلاده عن روسيا.

وشارك في تقديم مسودة التشريع، كل من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ؛ ليندسي غراهام عن ولاية كارولينا الجنوبية، وماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، وجون مكين عن ولاية أريزونا، إلى جانب زملائهم الديمقراطيين في المجلس؛ بن كاردين عن ولاية ميريلاند، شيروود براون عن ولاية وهايو، وكلير مكاسكيل عن ولاية ميسوري.

وحتى تدخل المسودة حيز التنفيذ يجب أن توافق عليها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وبعد ذلك تطرح للتصويت بالمجلس ويجب أن تحصل على موافقة 60 عضوا من أصل 100 هم إجمالي أعضائه.

ورفض البيت الأبيض التعليق على محاولات أعضاء مجلس الشيوخ بمن فيهم الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب. لكن البيت الأبيض، أكد في وقت سابق من الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع عقوباتها المتعلقة بأوكرانيا والقرم حتى تنسحب روسيا من الأخيرة.