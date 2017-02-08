﻿مختاريان: لم أنتقل إلى مانشستر يونايتد من أجل المال!

مانشستر – د ب أ: استنكر لاعب الوسط الأرميني هينريك مختاريان ما تردد بأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد بسبب المقابل المالي. وقال مختاريان (28 عاما)، الذي انتقل من بوروسيا دورتموند إلى يونايتد الصيف الماضي: “لا يمكنني تفهم هذا. إنه أمر خاطئ. إذا كان المال هو هدفي، كنت سأغير وجهتي (في 2013) لأنتقل من شاختار دونيتسك إلى أنجي الروسي بدلا من الانتقال لدورتموند”. وأوضح: “لا أريد إهدار الفرص. المسيرة الكروية قصيرة… كان ذلك هو الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد”. وخاض مختاريان 21 مباراة رسمية مع يونايتد الموسم الحالي وسجل خمسة أهداف.

بشكتاش التركي يمدد عقد البرتغالي كواريزما 3 مواسم

لشبونة – الأناضول: أعلن نادي بشكتاش التركي تمديد عقد اللاعب البرتغالي ريكاردو كواريزما لمدة 3 مواسم تنتهي صيف 2020. وأوضح النادي أن “كوارزيما سيتقاضى مبلغ مليونين و100 ألف يورو عن كل موسم في 2017-2018 و2018-2019، بينما سيحصل على مبلغ مليون و750 ألف يورو عن الموسم الثالث 2019-2020″. وأضاف أن اللاعب سيتقاضى 4 آلاف يورو عن كل نقطة يحصل عليها بشكتاش. ولعب كواريزما (33 عاما) مع بشكتاش بين 2010-2012، ثم انتقل بعدها لأهلي دبي الإماراتي وبورتو البرتغالي قبل العودة مجددا إلى بشكتاش عام 2015. وخاض كواريزما العديد من التجارب، منها انتر ميلان وتشلسي وبرشلونة.

الكرواتي بروزوفيتش يتعرض لكسر ويغيب مباراتين عن الإنتر

روما – د ب أ: أعلن إنتر ميلان الإيطالي أن لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش تعرض لكسر في إصبع القدم خلال مباراة الفريق أمام يوفنتوس الأحد. ومن المتوقع أن يغيب عن مباراتي الإنتر أمام إمبولي وبولونيا. وانضم بروزوفيتش إلى قائمة الغائبين عن المباراتين المقبلتين للإنتر والتي تضم مواطنه إيفان بيريسيتش والقائد ماورو إيكاردي بسبب الإيقاف. وبعد الخسارة أمام يوفنتوس صفر/1 ظل الإنتر في المركز الخامس بفارق 12 نقطة عن الصدارة.

لفت نظر لـ46 لاعبا لقصات الشعر «الغريبة» في الإمارات!

أبوظبي – الأناضول: وجّهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لفت نظر لـ46 لاعبا من كافة الأعمار السنية والدوري الأول، ممن لا يلتزمون بقصات الشعر داخل الملاعب. على رأسها، ثنائي الجزيرة متصدر الدوري المحلي، البرازيلي ليونارد بيريرا وسيف المقبالي. واعتمد مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرارا حول آلية قصات الشعر للاعبين خلال المسابقات المحلية، والتي تم تفعيلها من المجلس، لمنع قصات الشعر الغريبة في الملاعب الكروية. وجاء ذلك بعد ظهور بعض اللاعبين المحليين والأجانب في الفترة الأخيرة بـ”قصات شعر غريبة لا تليق بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي” ليتم اتخاذ قرار بفرض عقوبات على من يخالف القرار.

سابرينا أول كينية في التاريخ تشارك في مونديال التزلج الجليدي!

سان موريتز (سويسرا) – د ب أ: أصبحت الكينية سابرينا سيمادر أول رياضية في بلادها تخوض منافسات بطولة العالم للتزلج على المنحدرات الجليدية. ورغم أنها أنهت منافسات “السرعة والدقة” للبطولة في المركز الأخير، بفارق ثماني ثوان و68 جزءا من الثانية عن صاحبة المركز الأول النمساوية نيكول شميدهوفر، تلقت سيمادر تصفيقا حارا من الجماهير، التي حضرت البطولة المقامة في سانت موريتز بسويسرا. وقالت المتزلجة الكينية (18 عاما): “إنه شيء مذهل، هذا هو المونديال الأول لي، إنه أمر مؤثر للغاية، آمل في أن أكون أسرع في المرة المقبلة”. ومن المقرر أن تشارك سيمادر في فئات أخرى من البطولة. وأضافت سيمادر، التي تقيم في النمسا منذ كانت في الثالثة من عمرها وتعلمت التزلج تحت إشراف زوج والدتها: “أثق في قدرتي على تمثيل كينيا بشكل جيد”.

إيقاف البطلة الأولمبية السابقة نيلسون بسبب المنشطات

واشنطن – رويترز: أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات إيقاف دون هابر نيلسون بطلة أولمبياد بكين في سباق 100 متر حواجز لمدة ثلاثة أشهر بعد سقوطها في اختبار للمنشطات بوجود المادة المحظورة هيدروكلوروثيازيد. وسيسري الإيقاف بدءا من أول ديسمبر/ كانون الأول 2016. وقالت الوكالة الأمريكية إنها قبلت تفسير هاربر نيلسون بأن سقوطها في اختبار المنشطات جاء بسبب تناول دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم. وقالت الوكالة الأمريكية: “أوضحت هاربر نيلسون أنها بذلت مجهودا للتأكد إذا كان الدواء يضم بعض المواد المحظورة ورغم ذلك وبسبب البحث الجزئي عن المكونات لم تنجح هذه المحاولات.” وقالت هاربر نيلسون، الفائزة أيضا بفضية سباق 100 متر حواجز في أولمبياد لندن 2012، إنها حصلت على الدواء بعدما نقلت إلى المستشفى للتعافي من ارتفاع ضغط الدم. وكتبت على “تويتر”: “نتيجة لذلك كتب الطبيب دواء غير محفز للأداء لعلاج ارتفاع ضغط الدم ويضم المادة هيدروكلوروثيازيد”.