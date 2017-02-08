﻿عالم التنس: شارابوفا تعود الى المشاركة في بطولة مدريد

هونغ كونغ – د ب أ: أكد مسؤولو بطولة مدريد للأساتذة أن نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا ستحتفل بنهاية فترة إيقافها بسبب المنشطات من خلال العودة للمشاركة في بطولة مدريد.

وكانت شارابوفا، التي تعرضت للإيقاف 15 شهرا بسبب المنشطات، فازت بلقب بطولة مدريد للأساتذة في 2014 عندما قلبت تأخرها في المجموعة الأولى للمباراة النهائية إلى فوز ثمين على الرومانية سيمونا هاليب. وكانت شارابوفا خسرت نهائي البطولة نفسها في 2013 أمام الأمريكية سيرينا وليامز، فيما خرجت من المربع الذهبي في نسخة 2015 والتي شهدت آخر مشاركة لها في البطولة. وكانت شارابوفا تعاطت مادة “ميلدونيوم” المنشطة لمدة عقد تحت إشراف الأطباء قبل إدراج هذه المادة بشكل مفاجئ ضمن المواد المنشطة المحظورة.