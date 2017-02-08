﻿هاردن يتألق مجددا في فوز كبير لهيوستن

واشنطن رويترز: سجل جيمس هاردن رقما مزدوجا في النقاط والتمريرات الحاسمة للمرة 43، كما أحرز كل من تريفور أريزا وايريك جوردن أربع تصويبات ثلاثية في فوز هيوستن روكتس 128-104 على أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وأحرز هاردن 25 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة ليتصدر لاعبي روكتس (38 انتصارا مقابل 17 هزيمة). وسجل أريزا 20 نقطة بينها 14 في الربع الأول وأنهى جوردن المباراة مسجلا 18 نقطة. وفي أورلاندو سجل سيرج إيباكا 28 نقطة وأضاف إيفان فورنييه 21 نقطة. وسجل سي جيه مكولوم قبل 0.3 ثانية على النهاية في دقيقة أخيرة مثيرة ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز 114-113 على دالاس مافريكس. ومنح مكولوم التقدم لبورتلاند في أربع مرات مختلفة في اخر 34 ثانية في طريقه لانهاء المباراة مسجلا 32 نقطة. وجاءت تصويبته الأخيرة بعد ثلاثية من ديرك نوفيتسكي لدالاس مع تبقي 3.9 ثانية. وتصدر هاريسون بارنز لاعبي دالاس وسجل 26 نقطة. ووضع تشارلوت هورنتس حدا لسبع هزائم متتالية في مباراة غريبة انتهت بفوزه 111-107 على بروكلين نيتس. وتقدم هورنتس بفارق 17 نقطة في الشوط الأول لكن نيتس تألق في الشوط الثاني وسجل 70 نقطة وقلص الفارق لنقطتين في الدقيقة الأخيرة قبل أن يسجل ماركو بلينيلي من أربع رميات حرة في اخر 15 ثانية ليحسم انتصار تشارلوت.