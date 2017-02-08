﻿كأس السعودية: التعاون يقتنص التأهل من الرائد الى ربع النهائي

الرياض الأناضول: تأهل التعاون لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، بالتغلب على الرائد 1/0 في الدور ثمن النهائي.

وأحرز الهدف الوحيد الروماني لوسيان سانمارتين في الدقيقة 87. وأصبح التعاون ثاني الفرق المتأهلة بعد الهلال، الذي صعد على حساب الوحدة، في مباراة انتهت 3/2. وينتظر التعاون الفائز من مباراة الاتفاق مع الفتح، المقررة في 24 الجاري. ويحمل لقب النسخة الأخيرة أهلي جدة، وهو أكثر الفرق حصدا للبطولة بإجمالي 13 لقبا.

الدوري القطري: إيقاف اسماعيل لاعب السد الى أجل غير مسمّى!

الدوحة – د ب أ: قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف حامد إسماعيل، لاعب السد والمنتخب القطري، عن المشاركة في أي مباريات ومسابقات، اعتباراَ من أمس وحتى إشعار آخر.

جاء القرار على خلفية الكتاب المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية بتاريخ الخامس من شباط/ فبراير، بخصوص ما أدلى به إسماعيل من تصريحات بعد انتهاء مباراة فريقه مع الشحانية التي أقيمت في الثاني من الشهر الجاري ضمن الدوري القطري. كما قررت اللجنة إيقاف صرف كافة مستحقات اللاعب المالية وإحالته للتحقيق للوقوف على المزيد من التفاصيل وأسباب قيام اللاعب بالإدلاء بمثل تلك التصريحات. وأدلى اللاعب تصريحات مسيئة لمنظومة الكرة القطرية، ما يشكل مخالفة واضحة وصريحة للائحة الداخلية وقواعد السلوك للمنتخبات الوطنية التي يلتزم بها لاعبو تلك المنتخبات. وذكرت اللجنة التنفيذية في بيان أن إدارة المنتخبات طلبت في كتابها، اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اللاعب المذكور، باعتباره لاعباً في المنتخب القطري، إلا أن الاتحاد القطري ومراعاة منه للاستحقاق الكروي الآسيوي لنادي السد، لم يتخذ أي اجراء بحق اللاعب ريثما تقام المباراة ويتمكن اللاعب من المشاركة فيها.

الدوري الجزائري: المولودية يهدر فرصة الإبتعاد بالصدارة

الجزائر – د ب أ: أهدر مولودية الجزائر فرصة توسيع الفارق في الصدارة الى أربع نقاط، اثر سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه نصر حسين داي 1/1، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الجزائري. ورفع المولودية رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن وفاق سطيف الثاني والذي تعادل1/1 أيضا مع مضيفه شبيبة القبائل، فيما رفع حسين داي رصيده الى 25 نقطة في المركز الثامن. وتقدم احمد قاسمي من ركلة جزاء لحسين داي في الدقيقة 85، لكن بعد دقيقتين فقط أدرك محمد سوقار التعادل للمولودية. وتعادل اولمبي المدية مع ضيفه شبيبة الساورة 1-1.

كأس مصر: وادي دجلة يتأهل بصعوبة الى ربع النهائي

القاهرة – الأناضول: تأهل وادي دجلة، لدور ربع النهائي لكأس مصر، بالتغلب على طنطا 1/0 في الدور ثمن النهائي.

أحرز الهدف الوحيد حسام عرفات، في الدقيقة 117، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وقدم الفريقان مباراة متوسطة، ولم يشكل أي منهما خطورة كبيرة على مرمى المنافس، حتى جاء الهدف في الشوط الإضافي الثاني من مجهود فردي لعرفات. ويستكمل الدور اليوم بمباراة الاسماعيلي مع سموحة، ويختتم مطلع الشهر المقبل، بلقاء الأهلي مع الداخلية، فيما لم يتحدد بعد الطرف الثاني من مباراة حرس الحدود، حيث تأجلت مباراة الزمالك مع الأولمبي من دور الـ32، التي كانت مقررة السبت الماضي، لارتباط منتخب مصر بأمم إفريقيا. ويحمل لقب آخر أربع نسخ الزمالك من إجمالي 24 لقبا له في البطولة، فيما يعد الأهلي أكثر الاندية تتويجا بـ33 لقبا.